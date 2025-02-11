Του Γιάννη Χανιωτάκη

Η κυβέρνηση των Εργατικών υιοθετεί μια πιο αυστηρή στάση στο μεταναστευτικό, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη στήριξη προς το Reform UK, επισημαίνουν αναλυτές. Τα στοιχεία δείχνουν σημαντική αύξηση στις απελάσεις «παράτυπων μεταναστών» και «αλλοδαπών εγκληματιών» από τη χώρα, τη στιγμή που δίνεται έντονη δημοσιότητα στο θέμα γεγονός που έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την ανάληψη της διακυβέρνησης από τους Εργατικούς, σχεδόν 19.000 άτομα έχουν απελαθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Από τις 5 Ιουλίου 2024 έως τις 31 Ιανουαρίου 2025:

Οι απελάσεις παράτυπων μεταναστών αυξήθηκαν κατά 24%

Οι απομακρύνσεις αλλοδαπών εγκληματιών κατά 21%

Οι επιδρομές σε επιχειρήσεις που απασχολούσαν παράνομους μετανάστες κατά 28%

Τα τρία τέταρτα των απελαθέντων έφυγαν από το Ηνωμένο Βασίλειο οικειοθελώς με εμπορικές πτήσεις ενώ τριάντα εννέα πτήσεις τσάρτερ - τέσσερις περισσότερες από την ίδια περίοδο πέρυσι - έχουν μεταφέρει ανθρώπους σε χώρες όπως η Βραζιλία, το Βιετνάμ και η Αλβανία.

Το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε για πρώτη φορά πλάνα από τη στιγμή της επιβίβασης σε πτήση απέλασης. Η συντηρητική κυβέρνηση προσπάθησε να κάνει το ίδιο, αλλά εμποδίστηκε από αξιωματούχους του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τους Times.

Η κίνηση αντικατοπτρίζει αυτή της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, όταν δημοσίευσε εικόνες παράνομων μεταναστών να μεταφέρονται σε ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροπλάνο.

Η Υβέτ Κούπερ, η υπουργός Εσωτερικών, υπερασπίστηκε την απόφαση της κυβέρνησης να δημοσιεύσει το βίντεο, λέγοντας: «Για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα μετανάστευσης, πρέπει να δείξουμε ότι οι κανόνες τηρούνται και επιβάλλονται».

Από τα 18.987 άτομα που απομακρύνθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ 5 Ιουλίου 2024 και Ιανουαρίου 2025, 2.925 ήταν αλλοδαποί παραβάτες, ενώ οι υπόλοιποι ήταν υπήκοοι άλλων χωρών χωρίς δικαίωμα παραμονής.

Η επιτάχυνση των απελάσεων, σύμφωνα με την κυβέρνηση, αποτελεί βασικό στοιχείο του «σχεδίου για αλλαγή», το οποίο στοχεύει: Στη διάλυση του δικτύου των συμμοριών λαθρεμπορίας, στην αυστηρότερη επιβολή του νόμου, στην απομάκρυνση παράνομων μεταναστών όσο το δυνατόν γρηγορότερα, στον τερματισμό των ψεύτικων υποσχέσεων για δουλειές, που χρησιμοποιούνται ως δέλεαρ από διακινητές μεταναστών.



