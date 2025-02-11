Και δεύτερος βουλευτής των Εργατικών εκτός ΚΟ λόγω μηνυμάτων στο WhatsApp

Του Γιάννη Χανιωτάκη

O Όλιβερ Ράιαν, εκπρόσωπος της περιφέρειας του Μπέρνλι, έγινε ο δεύτερος βουλευτής που τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του Εργατικού Κόμματος, μετά τη δημοσιοποίηση προσβλητικών και υβριστικών μηνυμάτων σε ομάδα στο WhatsApp.

Ο Ράιαν απολογήθηκε δημόσια, χαρακτηρίζοντας τα σχόλια που έγιναν στην ομάδα ως «εντελώς απαράδεκτα».

Πρόσθεσε επίσης ότι λυπάται που δεν αντέδρασε εκείνη τη στιγμή.

Η υπόθεση του Ράιαν ακολουθεί εκείνη του Άντριου Γκουίν, ο οποίος έχασε τη θέση του ως υπουργός Υγείας και αποβλήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα για τον ίδιο λόγο.

Σε δήλωσή του, ο Ράιαν τόνισε: «Δεν είδα όλα τα μηνύματα, αλλά αποδέχομαι την ευθύνη καθώς δεν ήμουν πιο ενεργός στην αμφισβήτηση όσων ειπώθηκαν». Πρόσθεσε, επίσης, ότι έκανε και ο ίδιος κάποια σχόλια για τα οποία «λυπάται βαθιά» και δεν θα τα έγραφε σήμερα, ζητώντας συγγνώμη.

Η επίμαχη ομάδα στο WhatsApp, με την ονομασία Trigger Me Timbers, φέρεται να περιείχε μηνύματα στα οποία ο Ράιαν κορόιδευε έναν συνάδελφό του βουλευτή για τη σεξουαλικότητά του, ενώ δυσφημούσε και τον αντιπρόεδρο του τοπικού Εργατικού Κόμματος.

Σε επίσημη ανακοίνωση, εκπρόσωπος του Εργατικού Κόμματος ανέφερε ότι ο Όλιβερ Ράιαν τέθηκε διοικητικά σε αναστολή ως μέλος του κόμματος, στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε άμεσα για την υπόθεση.

«Μόλις τέθηκε υπόψη μας αυτή η ομάδα, ξεκίνησε ενδελεχής έρευνα και η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες του Εργατικού Κόμματος», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το κόμμα υπογράμμισε, επίσης, ότι θα λαμβάνονται πάντα γρήγορα μέτρα όταν διαπιστώνεται ότι κάποιο μέλος παραβιάζει τα υψηλά πρότυπα που αναμένονται από τους εκπροσώπους του.

Πηγή: skai.gr

