Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να θυμάται ότι ο μόνος τρόπος για να φέρει στο σπίτι τους Ισραηλινούς ομήρους είναι να σεβαστεί την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, λέει στο Reuters ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Σάμι Αμπού Ζούχρι.

«Ο Τραμπ πρέπει να θυμάται ότι υπάρχει μια συμφωνία που πρέπει να σεβαστούν και τα δύο μέρη, και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να φέρει πίσω τους [ομήρους]. Η γλώσσα των απειλών δεν έχει αξία και απλώς περιπλέκει τα πράγματα», υποστήριξε.

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει τους Παλαιστίνιους ότι η κατάσταση στον θύλακα θα μετατραπεί σε αληθινή «κόλαση» εάν οι Ισραηλινοί όμηροι δεν απελευθερωθούν το Σάββατο, όπως είχε προγραμματιστεί βάσει της εκεχειρίας. Η Χαμάς ανέβαλε την απελευθέρωση ομήρων, ισχυριζόμενη ότι το Ισραήλ παραβίασε τους όρους της εκεχειρίας.

Νεκρός ένας ακόμη Ισραηλινός όμηρος

Την ίδια ώρα, οι εκπρόσωποι των IDF ενημέρωσαν σήμερα το πρωί την οικογένεια του 86χρονου ομήρου Σλόμο Μανσούρ, ότι σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ο Μανσούρ δολοφονήθηκε στο Κιμπούτς Κισουφίμ και το σώμα του μεταφέρθηκε από τους τρομοκράτες της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όπου κρατείται.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων στον τομέα της υγείας και μελών του ραβινάτου, μετά από πληροφορίες που οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ λένε ότι έλαβαν τους τελευταίους μήνες.

Από τους 76 εναπομείναντες ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας, ο Ισραηλινός Στρατός έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 36.

Τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του 86χρονου έστειλε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Shlomo Mansour, the oldest hostage held captive in Gaza, was murdered in captivity by Hamas. He was from Kibbutz Kissufim.



Shlomo survived the Farhud Massacre in Baghdad in 1941 and later moved to Israel.



On Oct 7, Hamas terrorists broke into his home, beat him, and then… pic.twitter.com/MZDo74d1Zb — David Saranga (@DavidSaranga) February 11, 2025

