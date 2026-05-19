Επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στη Λα Πας της Βολιβίας

Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα στην πρωτεύουσα της Βολιβίας μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών που ζητούσαν την παραίτηση του κεντροδεξιού προέδρου της χώρας, καθώς εδώ και δύο εβδομάδες η κυκλοφορία στη Λα Πας έχει παραλύσει εξαιτίας των οδοφραγμάτων που έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία της πόλης.

Τα οδοφράγματα έχουν αποκόψει σχεδόν την πρωτεύουσα από την υπόλοιπη χώρα, προκαλώντας ελλείψεις σε καύσιμα, τρόφιμα και φάρμακα.

Μόλις έξι μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο πρόεδρος Ροδρίγο Πας βρίσκεται αντιμέτωπος με κινητοποιήσεις αγροτών, εργατών, ανθρακωρύχων και εκπαιδευτικών, οι οποίοι εκφράζουν αγανάκτηση για τη χειρότερη οικονομική κρίση στη Βολιβία εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

Ομάδα ανθρακωρύχων επιχείρησε να φθάσει στην πλατεία Μουρίγιο, όπου βρίσκονται το προεδρικό μέγαρο και το κοινοβούλιο, αλλά αστυνομικοί τους απώθησαν με δακρυγόνα. Οι διαδηλωτές έριξαν μολότοφ και πέτρες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν αναφέρει τραυματισμούς ή συλλήψεις.

Υποστηρικτές του σοσιαλιστή πρώην προέδρου Έβο Μοράλες (2006-2019) έφθασαν σήμερα στην πρωτεύουσα ύστερα από πορεία επτά ημερών από την περιοχή Ορούρο, απαιτώντας την απομάκρυνση του Ροδρίγο Πας από τον προεδρικό θώκο.

«Θέλουμε να παραιτηθεί γιατί είναι ανίκανος. Η Βολιβία είναι βυθισμένη στο χάος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ιβάν Αλαρκόν, ένας 60χρονος αγρότης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.