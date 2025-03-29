Ο επικεφαλής της ρυθμιστικής αρχής για τα εμβόλια στον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) παραιτήθηκε, επικρίνοντας τον υπουργό Υγείας του Τραμπ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ για τις αντιεπιστημονικές θέσεις του.

Ο Δρ. Πίτερ Μαρξ έστειλε επιστολή στην υπηρεσιακή Επίτροπο του FDA, Σάρα Μπρένερ, την Παρασκευή, ανακοινώνοντας ότι έως τις 5 Απριλίου θα παραιτηθεί από τη θέση του διευθυντή του Κέντρου Αξιολόγησης και Έρευνας Βιολογικών Προϊόντων.

Στην επιστολή του, σύμφωνα με το Associated Press, ο Μαρξ ανέφερε ότι ήταν «διατεθειμένος να συνεργαστεί» για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που έχει εκφράσει ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων. Ωστόσο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν ήταν εφικτό.

«Έχει καταστεί σαφές ότι η αλήθεια και η διαφάνεια δεν είναι επιθυμητές από τον Υπουργό, αλλά αντίθετα επιδιώκει επιβεβαίωση της παραπληροφόρησης και των ψεμάτων του», έγραψε.

Το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Σύμφωνα με πρώην αξιωματούχο του FDA, ο Κένεντι είπε στον Μαρξ ότι ή θα παραιτηθεί ή θα απολυθεί.

Ο Κένεντι έχει μακρά ιστορία στη διάδοση παραπληροφόρησης κατά των εμβολίων, αν και κατά τις ακροάσεις του στη Γερουσία φάνηκε να λέει ότι δεν θα υπονομεύσει τους εμβολιασμούς. Υποσχέθηκε στον πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας της Γερουσίας ότι δεν θα αλλάξει τις υπάρχουσες συστάσεις για τα εμβόλια.

Ο Μαρξ ήταν υπεύθυνος για την ταχεία ανασκόπηση και έγκριση των εμβολίων και των θεραπειών για τον COVID-19 κατά τη διάρκεια της πανδημίας.



Πηγή: skai.gr

