Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ ανακοινώνει περικοπές 10.000 θέσεων εργασίας στο Υπουργείο Υγείας

Ο Αμερικανός υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ανακοίνωσε την Πέμπτη σαρωτικές περικοπές στο υπουργείο του, στο πλαίσιο της τελευταίας προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να μειώσει δραστικά το μέγεθος του ομοσπονδιακού κρατικού μηχανισμού και των αρμοδιοτήτων του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, ο Κένεντι σχεδιάζει να απολύσει 10.000 υπαλλήλους. Μαζί με άλλες αποχωρήσεις μέσω προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου, οι μειώσεις σημαίνουν ότι το υπουργείο θα απασχολεί 62.000 εργαζόμενους από 82.000.

Ο Κένεντι σκοπεύει επίσης να εξορθολογήσει τη δομή του υπουργείου, συγχωνεύοντας τις 28 υπηρεσίες του σε 15 και μειώνοντας τα περιφερειακά γραφεία από 10 σε 5.

Το υπουργείο θα δημιουργήσει μια νέα Διοίκηση για μια «Υγιή Αμερική», ενώ υποστηρίζει ότι οι αλλαγές θα μειώσουν το κόστος κατά 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

«Αναδιαμορφώνουμε τον οργανισμό ώστε να ευθυγραμμίζεται με την κεντρική του αποστολή και τις νέες μας προτεραιότητες στην αντιμετώπιση της επιδημίας των χρόνιων ασθενειών», δήλωσε ο Κένεντι. «Αυτό το υπουργείο θα κάνει περισσότερα – πολύ περισσότερα – με χαμηλότερο κόστος για τους φορολογούμενους».

Η Wall Street Journal ήταν η πρώτη που ανέφερε τα σχέδια του Κένεντι.

Ο Κένεντι, γνωστός για τον σκεπτικισμό του απέναντι στα εμβόλια και τις μη συμβατικές θέσεις του σε θέματα δημόσιας υγείας, έχει δεσμευτεί να αναδιαμορφώσει το υπουργείο και τις ομοσπονδιακές πολιτικές υγείας, προωθώντας την ατζέντα του «Κάνουμε την Αμερική Υγιή Ξανά».

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ελέγχει οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), έχοντας επιρροή στην έγκριση νέων φαρμάκων, στις συστάσεις για εμβολιασμούς και στη δημόσια υγειονομική καθοδήγηση. Το υπουργείο Υγείας διαχειρίζεται περίπου το ένα τέταρτο του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, κυρίως μέσω των προγραμμάτων ασφάλισης υγείας για ηλικιωμένους και άτομα χαμηλού εισοδήματος.

Οι περικοπές αναμένεται να προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις από Δημοκρατικούς και υποστηρικτές της δημόσιας υγείας, οι οποίοι ήδη ανησυχούν για την έκταση των περικοπών της κυβέρνησης Τραμπ, των οποίων ηγείται ο σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου και δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ.

Οι επικριτές προειδοποιούν ότι οι περικοπές στα ομοσπονδιακά προγράμματα υγείας ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια των τροφίμων, την ανάπτυξη εμβολίων και την έγκριση ιατρικών θεραπειών.



Πηγή: The Washington Post

