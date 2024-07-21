Τον σεβασμό τους στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, μετά την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για επανεκλογή, εκφράζουν ήδη Γερμανοί πολιτικοί.

«Ο Τζο Μπάιντεν υπηρέτησε τον αμερικανικό λαό για περισσότερες από πέντε δεκαετίες. Η σημερινή απόφασή του αξίζει τον μεγαλύτερο σεβασμό», έγραψε ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς στην πλατφόρμα «Χ».

«Ο Τζο Μπάιντεν υπηρέτησε τη χώρα του με εντυπωσιακό τρόπο ως Πρόεδρος. Και το κάνει και με αυτό το βήμα. (Έχει) τον μεγαλύτερο σεβασμό μου!», έγραψε στο «Χ» η αρχηγός των Πρασίνων Ρικάρντα Λανγκ.

«Ο Τζο Μπάιντεν διόρθωσε το λάθος του να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα με καθυστέρηση, αλλά όχι πολύ αργά. Και αυτό αξίζει τον μεγαλύτερο σεβασμό. Το Δημοκρατικό Κόμμα έχει τώρα την ευκαιρία να αλλάξει και πάλι την προεκλογική εκστρατεία», έγραψε ο ειδικός του CDU για θέματα εσωτερικής πολιτικής Νόρμπερτ Ρέτγκεν, επίσης στο «Χ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

