Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τον σεβασμό τους για την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να παραιτηθεί, εκφράζουν Γερμανοί πολιτικοί  

Με αναρτήσεις τους στο Χ, εκφράζουν τον σεβασμό τους αλλά και τη συμφωνία τους με την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να παραιτηθεί από την προεκλογική κούρσα 

Μπάιντεν

Τον σεβασμό τους στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, μετά την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για επανεκλογή, εκφράζουν ήδη Γερμανοί πολιτικοί.

«Ο Τζο Μπάιντεν υπηρέτησε τον αμερικανικό λαό για περισσότερες από πέντε δεκαετίες. Η σημερινή απόφασή του αξίζει τον μεγαλύτερο σεβασμό», έγραψε ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς στην πλατφόρμα «Χ».

«Ο Τζο Μπάιντεν υπηρέτησε τη χώρα του με εντυπωσιακό τρόπο ως Πρόεδρος. Και το κάνει και με αυτό το βήμα. (Έχει) τον μεγαλύτερο σεβασμό μου!», έγραψε στο «Χ» η αρχηγός των Πρασίνων Ρικάρντα Λανγκ.

«Ο Τζο Μπάιντεν διόρθωσε το λάθος του να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα με καθυστέρηση, αλλά όχι πολύ αργά. Και αυτό αξίζει τον μεγαλύτερο σεβασμό. Το Δημοκρατικό Κόμμα έχει τώρα την ευκαιρία να αλλάξει και πάλι την προεκλογική εκστρατεία», έγραψε ο ειδικός του CDU για θέματα εσωτερικής πολιτικής Νόρμπερτ Ρέτγκεν, επίσης στο «Χ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γερμανοί πολιτικοί Παραίτηση Μπάιντεν
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark