ΗΠΑ: Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων καλεί τον Μπάιντεν να παραιτηθεί από την προεδρία

«Αν ο Τζο Μπάιντεν δεν είναι ικανός να διεκδικήσει την προεδρία, δεν είναι ικανός να υπηρετήσει ως πρόεδρος. Πρέπει να παραιτηθεί αμέσως», τόνισε ο Τζόνσον με ανάρτηση στο X

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πρέπει να παραιτηθεί «αμέσως» δήλωσε σήμερα ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, μετά την ανακοίνωση του Δημοκρατικού προέδρου των ΗΠΑ ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του για μια νέα προεδρική θητεία.

«Αν ο Τζο Μπάιντεν δεν είναι ικανός να διεκδικήσει την προεδρία, δεν είναι ικανός να υπηρετήσει ως πρόεδρος. Πρέπει να παραιτηθεί αμέσως», τόνισε ο Τζόνσον με ανάρτηση στο X.

Στην ανακοίνωση τερματισμού της εκστρατείας του για επανεκλογή στις εκλογές του Νοεμβρίου, ο Μπάιντεν δήλωσε ότι θα παραμείνει πρόεδρος των ΗΠΑ μέχρι τη λήξη της θητείας του τον Ιανουάριο του 2025.

