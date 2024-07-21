Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πρέπει να παραιτηθεί «αμέσως» δήλωσε σήμερα ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, μετά την ανακοίνωση του Δημοκρατικού προέδρου των ΗΠΑ ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του για μια νέα προεδρική θητεία.

«Αν ο Τζο Μπάιντεν δεν είναι ικανός να διεκδικήσει την προεδρία, δεν είναι ικανός να υπηρετήσει ως πρόεδρος. Πρέπει να παραιτηθεί αμέσως», τόνισε ο Τζόνσον με ανάρτηση στο X.

Στην ανακοίνωση τερματισμού της εκστρατείας του για επανεκλογή στις εκλογές του Νοεμβρίου, ο Μπάιντεν δήλωσε ότι θα παραμείνει πρόεδρος των ΗΠΑ μέχρι τη λήξη της θητείας του τον Ιανουάριο του 2025.

At this unprecedented juncture in American history, we must be clear about what just happened. The Democrat Party forced the Democrat nominee off the ballot, just over 100 days before the election.



Having invalidated the votes of more than 14 million Americans who selected Joe… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) July 21, 2024

Πηγή: skai.gr

