Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι δήλωσε στον κορυφαίο διπλωμάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το Πεκίνο δεν μπορεί να αποδεχτεί την ήττα της Ρωσίας στον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας, καθώς αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να στρέψουν πλήρως την προσοχή τους στην Κίνα, δήλωσε αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες. Τα λεγόμενα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τη δημόσια θέση της Κίνας ότι παραμένει ουδέτερη στη σύγκρουση.

Η παραδοχή έγινε κατά τη διάρκεια, όπως ανέφερε ο αξιωματούχος, τετράωρης συνάντησης με την επικεφαλής εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ, Κάγια Κάλας την Τετάρτη στις Βρυξέλλες, η οποία «περιελάμβανε σκληρές αλλά σεβαστές ανταλλαγές απόψεων, οι οποίες κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την κυβερνοασφάλεια, τις σπάνιες γαίες έως τις εμπορικές ανισορροπίες, την Ταϊβάν και τη Μέση Ανατολή».

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ιδιωτικές δηλώσεις του Γουάνγκ υποδηλώνουν ότι το Πεκίνο μπορεί να προτιμά τελικά έναν παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος θα εμποδίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να επικεντρωθούν στον βασικό τους αντίπαλο, την Κίνα. Απηχούν επίσης, τις ανησυχίες των επικριτών της πολιτικής της Κίνας ότι το Πεκίνο διακυβεύει γεωπολιτικά πολύ περισσότερα στην ουκρανική σύγκρουση από την παραδεχόμενη θέση ουδετερότητάς του.

Την Παρασκευή, σε τακτική ενημέρωση του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, η εκπρόσωπος Μάο Νινγκ ρωτήθηκε για το σχετικό αποκλειστικό άρθρο της South China Morning Post, με την ίδια να επιβεβαιώνει εκ νέου τη μακροχρόνια θέση του Πεκίνου στον τριετή πόλεμο.

«Η Κίνα δεν εμπλέκεται στο ζήτημα της Ουκρανίας», είπε η Μάο. «Η θέση της Κίνας στην κρίση της Ουκρανίας είναι αντικειμενική και συνεπής, δηλαδή διαπραγμάτευση, κατάπαυση του πυρός και ειρήνη. Μια παρατεταμένη κρίση στην Ουκρανία δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα κανενός».

Πρόσθεσε ότι η Κίνα επιθυμεί μια πολιτική διευθέτηση το συντομότερο δυνατό: «Μαζί με τη διεθνή κοινότητα και υπό το πρίσμα της βούλησης των εμπλεκόμενων μερών, θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε εποικοδομητικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση».

Σημειώνεται ότι λίγες εβδομάδες πριν η Ρωσία ξεκινήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Κινέζος ηγέτης, Σι Τζινπίνγκ διακήρυξε μια συνεργασία «χωρίς όρια» με τη Μόσχα και έκτοτε οι πολιτικοί και οικονομικοί δεσμοί των δύο χωρών έχουν ενισχυθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.