Ο Εμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη ιδιαίτερου πολιτικού χαρακτήρα από την Τρίτη έως την Πέμπτη στη Βρετανία, η οποία θα περιλαμβάνει ομιλία του στο βρετανικό κοινοβούλιο και μια σειρά ανακοινώσεων για την άμυνα και τη μετανάστευση, με φόντο την επανασύνδεση της χώρας αυτής με την Ευρώπη μετά το Brexit.

Ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος προσκλήθηκε από τον βασιλιά Κάρολο Γ', θα μεταβεί στο Λονδίνο πριν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επίσης αναμένεται, τον Σεπτέμβριο. Ένα ισχυρό σημάδι, θέλουν να πιστεύουν στο Παρίσι.

Πρόκειται επίσης για την "πρώτη επίσημη επίσκεψη αρχηγού κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βρετανία μετά το Brexit", το οποίο ισχύει από το 2020, αναφέρει η γαλλική προεδρία.

Η επίσκεψη εντάσσεται στη βούληση για "reset" (επανεκκίνηση) της σχέσης μεταξύ της χώρας του και της ΕΕ την οποία εκδήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μετά την άφιξή του στη Ντάουνινγκ Στριτ τον Ιούλιο του 2024, υπογραμμίζει το Ελιζέ.

Πέρα από τις βασιλικές τιμές και το πρωτόκολλο, μαζί με την υποδοχή την Τρίτη του Μακρόν και της συζύγου του Μπριζίτ από τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα στον πύργο του Ουίνδσορ και το επίσημο δείπνο προς τιμήν τους το βράδυ, η ομιλία στο Κοινοβούλιο και μια γαλλοβρετανική σύνοδος κορυφής θα αποτελέσουν τα δυνατά σημεία της επίσκεψης.

Οι σχέσεις μεταξύ της Γαλλίας και της Βρετανίας έχουν βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό έπειτα από χρόνια έντασης που οφειλόταν στο Brexit, και πολύ περισσότερο μετά την άφιξη του Εργατικού Κιρ Στάρμερ.

Οι δύο γειτονικές χώρες σκοπεύουν κυρίως να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην άμυνα που καθορίζεται από τις συμφωνίες του Λάνκαστερ Χάουζ του 2010, οι οποίες στο εξής πρέπει να αντιμετωπίσουν την επιστροφή του πολέμου στην Ευρώπη, με τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

Οι συμφωνίες θα "προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα στρατηγική πραγματικότητα που έχει αλλάξει σε βάθος", δήλωσε το Ελιζέ χωρίς να αποκαλύψει τις ανακοινώσεις που θα γίνουν.

Οι εργασίες που θα κυριαρχήσουν πριν τις ανακοινώσεις αυτές αφορούν "τόσο το πυρηνικό σκέλος όσο και το επιχειρησιακό όπως και το σκέλος των δυνατοτήτων", διευκρίνισε ένας προεδρικός σύμβουλος, καθώς οι δύο χώρες συνεργάζονται ήδη στην κατασκευή πυραύλων.

Ο Κιρ Στάρμερ και ο Εμανουέλ Μακρόν θα συμπροεδρεύσουν την Πέμπτη μέσω τηλεδιάσκεψης από τη βάση του Νόρθγουντ, κοντά στο Λονδίνο, σε συνεδρίαση χωρών "εθελοντριών" για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία.

Η Γαλλία και η Βρετανία είναι οι μόνες ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Ο Γάλλος πρόεδρος έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να συζητήσει με άλλες χώρες της γηραιάς ηπείρου την ανάπτυξη γαλλικών αεροσκαφών εξοπλισμένων με το "υπέρτατο" όπλο.

Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, ένα ακανθώδες θέμα μεταξύ των δύο χωρών με πολλές αναχωρήσεις από τη Γαλλία, το Παρίσι επιθυμεί να μπορεί να παρεμβαίνει σε αβαθή νερά και να σταματά τα "ταξί-πλοιάρια" με μετανάστες μέχρι 300 μέτρα από τις γαλλικές ακτές.

Το 2024 καταγράφηκαν περίπου 36.800 αφίξεις στις βρετανικές ακτές (+25% σε σχέση με το 2023) και 78 μετανάστες πέθαναν, αριθμός ρεκόρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

