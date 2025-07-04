Άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην Ιταλία από το κύμα καύσωνα.

Πρόκειται για έναν εργάτη 58 ετών, ο οποίος τοποθετούσε οπτική ίνα στην πόλη Φροζινόνε, νότια της Ρώμης, και για έναν αγρότη ίδιας ηλικίας, ο οποίος ζούσε στην Σικελία. Και οι δυο υπέστησαν καρδιακή προσβολή εξαιτίας της ζέστης.

Στο μεταξύ, σήμερα, εργάτες βιομηχανίας που παράγει ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και βρίσκεται στη βόρεια περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια, σταμάτησαν να δουλεύουν πέντε ώρες πριν από την κανονική λήξη του ωραρίου τους καταγγέλλοντας ότι η ζέστη ήταν αφόρητη με θερμοκρασία που ξεπερνούσε τους 40 βαθμούς.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το κύμα καύσωνα πρόκειται να συνεχιστεί μέχρι την Κυριακή, όταν αναμένεται να σημειωθούν βροχοπτώσεις, κυρίως στη βόρεια Ιταλία. Αύριο, σε κόκκινο συναγερμό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών θα βρίσκονται 15 πόλεις της Ιταλίας.

Στο Μιλάνο, τέλος, ο Δικηγορικός Σύλλογος της πόλης αποφάσισε να αγοράσει ανεμιστήρες, οι οποίοι θα δωρηθούν στις φυλακές της ιταλικής συμπρωτεύουσας, όπου η θερμοκρασία τις ημέρες αυτές έχει υπερβεί κάθε προηγούμενο όριο και το φαινόμενο του "υπερπληθυσμού" αποτελεί σχεδόν κανόνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.