Η Γερμανία εξετάζει την αγορά έως και 1.000 αρμάτων μάχης Leopard 2 και 2.500 τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την ενίσχυση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ για την αποτροπή της ρωσικής απειλής.

Ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) έχει ζητήσει από τη Γερμανία να συνεισφέρει με έως και επτά μάχιμες ταξιαρχίες στη Συμμαχία μέσα στην επόμενη δεκαετία. Εφόσον εγκριθούν, τα τεθωρακισμένα και τα άρματα θα εξοπλίσουν αυτές τις δυνάμεις, ανέφεραν πηγές στο Bloomberg.

Η παραγγελία, η οποία βρίσκεται υπό εξέταση από τον υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους και την ηγεσία της Bundeswehr (γερμανικές ένοπλες δυνάμεις), περιλαμβάνει έως και 1.000 άρματα Leopard 2 και έως 2.500 τεθωρακισμένα GTK Boxer. Τα άρματα κατασκευάζονται από τις KDNS και Rheinmetall, ενώ τα οχήματα μάχης από την ARTEC, κοινοπραξία των KDNS και Rheinmetall.

Η μετοχή της Rheinmetall σημείωσε άνοδο έως και 3,7% στη Φρανκφούρτη μετά τη δημοσιοποίηση των σχεδίων και τη σχετική ενημέρωση επενδυτών.

Η συνολική παραγγελία θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 25 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αν και επισημαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις για τις προμήθειες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, οπότε ο τελικός αριθμός μπορεί να είναι μικρότερος.

Οι παραγγελίες αναμένεται να οριστικοποιηθούν τους προσεχείς μήνες και η έγκριση από τη Βουλή μπορεί να δοθεί μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η Γερμανία δεσμεύτηκε να διαθέσει τις επιπλέον ταξιαρχίες στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ανταποκριθεί στους νέους στόχους για την επιχειρησιακή ικανότητα του ΝΑΤΟ, που συμφωνήθηκαν στη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας στην Ολλανδία τον Ιούνιο.

Ανεξάρτητα από τα άρματα μάχης και τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, το Βερολίνο έλαβε αρχική έγκριση νωρίτερα φέτος για την προμήθεια άνω των 1.000 τεθωρακισμένων οχημάτων τύπου Patria από τη φινλανδική αμυντική εταιρεία Patria, ομώνυμη των τεθωρακισμένων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα οχήματα Patria θα αντικαταστήσουν τον γηρασμένο στόλο των τεθωρακισμένων Fuchs της Bundeswehr.

Η φινλανδική εταιρεία με έδρα το Ελσίνκι συνεργάζεται με την KDNS και τη Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) για την κατασκευή των τεθωρακισμένων Patria AMV, και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η παραγγελία ενδέχεται να φτάσει τα 2 δισ. ευρώ. Περίπου το 90% της παραγωγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Γερμανία.

Ο νέος κεντροδεξιός καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, έχει δεσμευτεί να καταστήσει τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις στις ισχυρότερες της Ευρώπης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη απειλή από τη Ρωσία. Με τη στήριξη της αντιπολίτευσης των Πρασίνων, ο κυβερνητικός συνασπισμός εγκατέλειψε φέτος τους αυστηρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς στον δανεισμό για την άμυνα, ανοίγοντας τον δρόμο για εξοπλιστικά προγράμματα χωρίς ιστορικό προηγούμενο.

Για την περαιτέρω ενίσχυση του στρατού, ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε τον Ιούνιο ότι η Γερμανία θα χρειαστεί να αυξήσει τον αριθμό των εν ενεργεία στρατιωτών κατά 60.000, δηλαδή περίπου κατά το ένα τρίτο. Η κυβέρνηση ελπίζει ότι η νέα εθελοντική στρατιωτική θητεία, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2026, θα συμβάλει σε αυτό.





Πηγή: skai.gr

