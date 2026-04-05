Πάπας: «Ο πόλεμος ύβρις προς τον Θεό»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πάπας Λέων με το μήνυμα Urbi et Orbi απευθύνθηκε στους ισχυρούς του πλανήτη, καλώντας τους να σταματήσουν τη βία και τους πολέμους.

Τόνισε ότι κάθε χριστιανός έχει υποχρέωση να συμβάλει στην εγκατάλειψη της βίας που φέρνει θάνατο και απελπισία.

Ζήτησε να επιλέξουν την ειρήνη μέσω διαλόγου και όχι με τη δύναμη ή την επιβολή στον συνάνθρωπο.

Ξεκάθαρο μήνυμα κατά της βίας των ισχυρών, αλλά και κατά της απάθειας απέναντι στον όλεθρο του πολέμου από τον Ποντίφικα στο πασχαλινό του μήνυμα Urbi et Orbi.

Ανταπόκριση από τη Ρώμη



O πάπας Λέων, με το σημερινό του μήνυμα Urbi et Orbi, θέλησε να απευθυνθεί με σαφήνεια στους Καθολικούς πιστούς και κυρίως στους «ισχυρούς» που κυβερνούν τον πλανήτη μας. Υπογράμμισε με έμφαση ότι υποχρέωση κάθε χριστιανού, είναι να κάνει ό,τι μπορεί για να σταματήσουν οι πόλεμοι, για να εγκαταλειφθεί η άσκηση βίας που φέρνει θάνατο και απελπισία.



«Μέσα στο φως του Πάσχα, ας επιτρέψουμε στον Χριστό να μας εκπλήξει! Aς επιτρέψουμε να μας αλλάξει την καρδιά, με την ατελείωτη αγάπη που μας δείχνει! Όποιος κρατά όπλα ας τα καταθέσει! Όποιος έχει την εξουσία να προκαλεί πολέμους, ας διαλέξει την ειρήνη! Όχι μια ειρήνη η οποία επιδιώκεται με τη δύναμη, αλλά με διάλογο! Όχι με τη βούληση δυνάστευσης του συνανθρώπου μας, αλλά ερχόμενοι κοντά του!», τόνισε ο ποντίφικας.

Όχι στην «παγκοσμιοποίηση της αδιαφορίας»

Ο Πάπας Πρέβοστ κάλεσε τους πιστούς να μην αποδεχθούν παθητικά την αδιαφορία, να αντιδράσουν μπροστά στον όλεθρο του πολέμου. Θέλησε να υπενθυμίσει, δε, ότι ο προκάτοχός του, ο Φραγκίσκος, πριν από ένα χρόνο είχε επιστήσει την προσοχή όλων μας, καταγγέλλοντας την όλο και μεγαλύτερη «παγκοσμιοποίηση της αδιαφορίας».



Η αναφορά αυτή, είναι κάθε άλλο παρά τυχαία. Ο Λέων χρησιμοποιεί, μάλλον, μια διαφορετική γλώσσα από εκείνη του Φραγκίσκου, αλλά η ουσία παραμένει η ίδια. «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε, στους πολέμους, να μας στερήσουν κάθε πρωτοβουλία», υπογράμμισε ο Αμερικανός ποντίφικας, και κατά την ολονυκτία του Καθολικού Πάσχα, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Και όπως και ο Φραγκίσκος, επαναλαμβάνει ότι «ο πόλεμος αποτελεί ύβρη προς τον Θεό».

Η τύχη των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή

Καθ΄όλη την Μεγάλη Εβδομάδα των Καθολικών, η ανησυχία του Λέοντα παρέμεινε αμείωτη, με συνεχείς αναφορές στις κακουχίες και στο αβέβαιο μέλλον των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, αρχίζοντας από το Λίβανο, τη Γάζα και τη Βηθλεέμ. Και ζητώντας, παράλληλα, να σταματήσει άμεσα ο πόλεμος στο Ιράν.



«Κατά τη σημερινή γιορτινή ημέρα, ας εγκαταλείψουμε τη θέληση αντιπαράθεσης, άσκησης εξουσίας ή δυνάστευσης και ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να δωρίσει την ειρήνη σε όλο τον κόσμο», είπε σήμερα ο Αμερικανός ποντίφικας. Αποδεικνύοντας, ουσιαστικά, πως συνεχίζει να πιστεύει ότι η απεριόριστη αγάπη, είναι ικανή να αλλάξει ακόμη και τις καρδιές όσων ευθύνονται για τις σημερινές τραγωδίες, για την υπεροχή του θανάτου επί της ζωής.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.