ΠΟΥ: Aνησυχίες για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν

Η επίθεση «αποτελεί μια τρανή υπενθύμιση: θα μπορούσε να προκαλέσει πυρηνικό ατύχημα, με επιπτώσεις στην υγεία που θα καταστρέψουν γενιές»

Μπουσέρ

Ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγιέσους, γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σήμανε συναγερμό για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ.

Η επίθεση «αποτελεί μια τρανή υπενθύμιση: θα μπορούσε να προκαλέσει πυρηνικό ατύχημα, με επιπτώσεις στην υγεία που θα καταστρέψουν γενιές. Με κάθε μέρα που περνάει σε αυτόν τον κλιμακούμενο σύγκρουση, τα διακυβεύματα και οι απειλές αυξάνονται όλο και περισσότερο», δήλωσε ο Τέντρος στο X.

Τα σχόλιά του έρχονται μετά την αναφορά του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας ότι ένα βλήμα έπληξε κοντά στον πυρηνικό σταθμό και ότι ένας από τους υπαλλήλους της εγκατάστασης σκοτώθηκε από πτώση συντριμμιών.

Ο σταθμός του Μπουσέρ είναι ο μόνος λειτουργικός πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Βρίσκεται στην πόλη Μπουσέρ, όπου ζουν 250.000 άνθρωποι, και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς και στρατιωτικούς κόμβους του Ιράν, σημειώνει το Al Jazeera.

