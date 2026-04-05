Ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγιέσους, γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σήμανε συναγερμό για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ.

Η επίθεση «αποτελεί μια τρανή υπενθύμιση: θα μπορούσε να προκαλέσει πυρηνικό ατύχημα, με επιπτώσεις στην υγεία που θα καταστρέψουν γενιές. Με κάθε μέρα που περνάει σε αυτόν τον κλιμακούμενο σύγκρουση, τα διακυβεύματα και οι απειλές αυξάνονται όλο και περισσότερο», δήλωσε ο Τέντρος στο X.

Τα σχόλιά του έρχονται μετά την αναφορά του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας ότι ένα βλήμα έπληξε κοντά στον πυρηνικό σταθμό και ότι ένας από τους υπαλλήλους της εγκατάστασης σκοτώθηκε από πτώση συντριμμιών.

Ο σταθμός του Μπουσέρ είναι ο μόνος λειτουργικός πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Βρίσκεται στην πόλη Μπουσέρ, όπου ζουν 250.000 άνθρωποι, και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς και στρατιωτικούς κόμβους του Ιράν, σημειώνει το Al Jazeera.

I join the @iaeaorg in raising the alarm again over the safety of nuclear facilities in #Iran.



The latest incident involving the Bushehr nuclear power plant is a stark reminder: a strike could trigger a nuclear accident, with health impacts that would devastate generations.… https://t.co/mvFRC23EpT — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 5, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.