Κίνα: Εκτέλεση ενός Γάλλου πολίτη που είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 2010

Η Κίνα επιβεβαίωσε την Κυριακή την εκτέλεση ενός Γάλλου υπηκόου που είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 2010 για διακίνηση ναρκωτικών, δηλώνοντας ότι δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ κατηγορουμένων με βάση την εθνικότητα, μία ημέρα αφότου το Παρίσι επέκρινε τον χειρισμό της υπόθεσης από το δικαστήριο.

Η κινεζική πρεσβεία στη Γαλλία προέβη στις δηλώσεις αυτές σε μια σύντομη ανακοίνωση σχετικά με την εκτέλεση του 62χρονου Τσαν Τάο Φουμί, έπειτα από 20 χρόνια κράτησης, σημειώνει το Reuters.

Το Σάββατο, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι «λυπάται ιδιαίτερα» που δεν επετράπη στην υπεράσπιση του Τσαν να παραστεί στην τελική ακροαματική διαδικασία του δικαστηρίου, κατά παράβαση των δικαιωμάτων του.

Η Κίνα, μία από τις χώρες με την αυστηρότερη επιβολή των νόμων κατά της διακίνησης ναρκωτικών παγκοσμίως, έχει κατά καιρούς εκτελέσει ξένους υπηκόους που καταδικάστηκαν για λαθρεμπόριο μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών εντός των συνόρων της, αλλά δεν δημοσιοποιεί στατιστικά στοιχεία για τις εκτελέσεις.

Ο Τσαν, που γεννήθηκε στη Γκουανγκζού αλλά αργότερα πολιτογραφήθηκε Γάλλος, ήταν ένας από τους 89 υπόπτους που συνελήφθησαν το 2005 για διακίνηση ναρκωτικών, πριν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη το 2007.

Το 2010 του επιβλήθηκε η θανατική ποινή από δικαστήριο της γενέτειράς του για τον ρόλο του σε επιχείρηση ναρκωτικών αξίας 100 εκατομμυρίων γιουάν (15 εκατομμυρίων δολαρίων), η οποία παρήγαγε, μετέφερε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης στην Κίνα.

Το όριο στην Κίνα για την επιβολή της θανατικής ποινής είναι τα 50 γραμμάρια ηρωίνης ή μεθαμφεταμίνης, όμως η διακίνηση πολύ μεγαλύτερων ποσοτήτων είναι συνήθως αυτή που οδηγεί σε εκτέλεση.

Πηγή: skai.gr

