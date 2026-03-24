Ο Πάπας Λέων εξέφρασε την Τρίτη την ανησυχία του για την αυξανόμενη ένταση της εχθρότητας στον επεκτεινόμενο πόλεμο με το Ιράν, επαναλαμβάνοντας τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός εν μέσω αναφορών ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να στείλουν χιλιάδες στρατιώτες στη Μέση Ανατολή σε μια στρατιωτική ενίσχυση.

Ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός Πάπας, θρήνησε για το γεγονός ότι «το μίσος αυξάνεται και η βία χειροτερεύει όλο και περισσότερο».

«Θέλω να ανανεώσω την έκκληση για κατάπαυση του πυρός, για εργασία προς την ειρήνη, αλλά όχι με όπλα - αντίθετα μέσω του διαλόγου, αναζητώντας πραγματικά μια λύση για όλους», είπε σε δημοσιογράφους καθώς έφευγε από την κατοικία του στο Castel Gandolfo της Ιταλίας.

«Υπάρχουν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι και πολλοί νεκροί», δήλωσε ο Πάπας. «Καλώ όλες τις αρχές να εργαστούν πραγματικά μέσω του διαλόγου για την επίλυση των προβλημάτων».

Ο Λέων, ο οποίος είναι γνωστός για την προσεκτική επιλογή των λέξεών του, εντείνει τις εκκλήσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Την Κυριακή, δήλωσε ότι η σύγκρουση αποτελεί «σκάνδαλο για ολόκληρη την ανθρώπινη οικογένεια».

