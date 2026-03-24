Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαίχ Μπολσονάρου, έλαβε άδεια από δικαστή να εκτίσει κατ’ οίκον την ποινή κάθειρξης 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος, λόγω επιδεινούμενης κατάστασης της υγείας του.

Η απόφαση ελήφθη από τον δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου, μετά τη νοσηλεία του Μπολσονάρου από τις 13 Μαρτίου με πνευμονία και άλλα προβλήματα υγείας, τα οποία συνδέονται και με τον σοβαρό τραυματισμό του σε επίθεση με μαχαίρι το 2018.

Αρχικά, ο δικαστής ενέκρινε κατ’ οίκον περιορισμό διάρκειας 90 ημερών, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν νέας ιατρικής αξιολόγησης. Μετά τη λήξη της περιόδου, θα εξεταστεί εκ νέου εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση του μέτρου.

Σύμφωνα με τους όρους, ο 71χρονος πολιτικός δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας, ούτε καν μέσω τρίτων. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να δέχεται επισκέψεις πέρα από γιατρούς και μέλη της οικογένειάς του. Θα παρακολουθείται από τις τοπικές αρχές στην κατοικία του στη Μπραζίλια. Ο δικαστής προειδοποίησε ότι σε περίπτωση παραβίασης των όρων, ο Μπολσονάρου θα επιστρέψει στη φυλακή, ή θα μεταφερθεί εκ νέου σε νοσοκομείο.

Η απόφαση ακολουθεί εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα Πάουλο Γκόνετ, ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας σπάνια ανακαλεί τέτοιου είδους μέτρα, εκτός αν υπάρξει σημαντική βελτίωση της υγείας του κρατουμένου ή παραβίαση των όρων.

