Εντοπίστηκε εργαστήρι πλαστογράφησης χαρτονομισμάτων του ευρώ στη Ρουμανία

Οι αστυνομικές αρχές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας εντόπισαν σε κοινή επιχείρηση ένα εργαστήριο πλαστογράφησης χαρτονομισμάτων του ευρώ.

Ανακοινώνοντας την ανακάλυψη την Τρίτη, 23/3, οι Αρχές ανέφεραν ότι ο χώρος βρέθηκε στη Ρουμανία, κοντά στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Η έρευνα οδήγησε σε αρκετές συλλήψεις και στην κατάσχεση περισσότερων από 1,2 εκατομμύρια σε πλαστά χαρτονομίσματα, καθώς και ενός κιλού κοκαΐνης.

Ο φερόμενος ως εγκέφαλος της υπόθεσης συνελήφθη στη Ρουμανία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό συλλήψεων σε πέντε (δύο Βούλγαροι, δύο Ρουμάνοι και ένας Ιταλός).

Οι αρχές πραγματοποίησαν 11 έρευνες σε οχήματα και κατοικίες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Πιστεύεται ότι τα κατασχεθέντα μετρητά αποτελούσαν την πρώτη παρτίδα που παρήχθη από το εργαστήριο. Πριν από την επιχείρηση, είχαν εντοπιστεί στη Βουλγαρία μόνο δύο τέτοια πλαστά χαρτονομίσματα. Όλα τα πιθανά κίνητρα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης τους σε εκλογικές διαδικασίες, βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Οι εισαγγελείς ετοιμάζουν κατηγορίες, ενώ τα δικαστήρια θα αποφασίσουν για τα μέτρα κράτησης.

Πηγή: skai.gr

