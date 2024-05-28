Συγγνώμη ζητά ο Πάπας Φραγκίσκος στον απόηχο του σάλου που έχει ξεσπάσει στην Ιταλία -και όχι μόνο- για τα ομοφοβικά σχόλια που του αποδίδονται στο πλαίσιο μιας συζήτησης που είχε σε συνάντησή του με Ιταλούς επισκόπους τις προηγούμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, ο Πάπας φέρεται όχι μόνο να είπε, συζητώντας με τους ιερωμένους, κεκλεισμένων των θυρών, πως οι γκέι δεν πρέπει να γίνονται δεκτοί σε ιερατικές σχολές αλλά και να αναφέρθηκε σε αυτούς ιδιαίτερα υποτιμητικά.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας, τονίστηκε πως ο Ποντίφικας γνωρίζει για τα άρθρα που δημοσιεύθηκαν και αναφέρονται στο γεγονός, προσθέτοντας πως «δεν σκόπευε ποτέ να προσβάλει ή να εκφραστεί με ομοφοβικούς όρους και ζητά συγγνώμη από όσους αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι από τη χρήση ενός όρου που αναφέρουν άλλοι».

Όπως επεσήμανε σε κάθε περίπτωση, «στην Εκκλησία υπάρχει χώρος για όλους, για όλους! Κανείς δεν είναι άχρηστος, κανείς δεν είναι περιττός, υπάρχει χώρος για όλους. Όπως είμαστε, όλοι μας».

Ειδικότερα, ο Πάπας φέρεται να υποστήριξε πως οι γκέι δεν πρέπει να γίνονται δεκτοί σε ιερατικές σχολές, υποστηρίζοντας ότι μολονότι είναι σημαντικό να ανοίγει η Εκκλησία την αγκαλιά της σε όλους, είναι πιθανό ένας γκέι να έχει διπλή ζωή.

Παράλληλα φέρεται να είπε ότι ήδη υπάρχει αρκετοί σε ορισμένες ιερατικές σχολές και δε χρειαζόμαστε άλλους, χρησιμοποιώντας μάλιστα τον χυδαίο όρο «frociaggine», που μεταφράζεται περίπου ως «αδελφάτο/ αδερφές».

Πηγή: skai.gr

