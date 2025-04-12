Δεν είναι η Γκόθαμ Σίτι... Είναι το Λονδίνο. Ωστόσο... Μπάτμαν και Ρόμπιν διαθέτει και μάλιστα συλλαμβάνουν εγκληματίες. Αστυνομικοί ντυμένοι... Μπάτμαν και Ρόμπιν παρακολουθούσαν υπόπτους για παράνομο τζόγο στη γέφυρα του Γουέστμνιστερ και όταν χρειάστηκε επενέβησαν.

Η Γέφυρα του Γουέστμινστερ έχει γίνει εστία παράνομου τζόγου, εξήγησε η αστυνομία, με συμμορίες που στοχεύουν τουρίστες που τραβούν φωτογραφίες κατά μήκος της γέφυρας του Τάμεση.

Οι συμμορίες στοχεύουν τουρίστες τους οποίους εμπλέκουν σε παιχνίδια όπως το «tree cup challenge» ή το «shell game», είπε η αστυνομία.

Ενώ η αστυνομία εργάζεται στην περιοχή και γνωρίζει καλά τους παραβάτες, ισχύει και το αντίστροφο: Οι συμμορίες γνωρίζουν και μπορούν να αναγνωρίσουν τους αστυνομικούς, που μαζεύουν τα πράγματά τους και φεύγουν πριν τους πιάσουν στα πράσα.

«Ήξερα ότι αν επρόκειτο να τους πιάσουμε θα έπρεπε να σκεφτούμε... έξω από το κουτί», είπε ο επιθεωρητής Darren Watson.

Τότε ο Γουάτσον θυμήθηκε τα κοστούμια του Μπάτμαν και του Ρόμπιν που διέθετε. Φόρεσε τη στολή Batman, ενώ ο συνεργάτης του, ο αστυφύλακας Abdi Osman, φόρεσε τη στολή του Robin.

Θα πείτε... δεν τους ξεχωρίζουν οι παράνομοι;

Και όμως όχι... Διότι στη Γέφυρα του Γουέστμνιστερ συγκεντρώνεται ένα μεγάλο πλήθος από... σούπερ ήρωες, οι οποίοι φωτογραφίζονται με τους τουρίστες και βγάζουν χρήματα, όπως συμβαίνει και στην Times Square, στη Νέα Υόρκη.

Μεταμφιεσμένοι, ο Watson και ο Osman συνέλαβαν δύο άτομα, με την υποψία ότι παρείχαν διευκολύνσεις για τυχερά παιχνίδια.

«Αν και το ντύσιμο μπορεί να μην είναι η πιο συμβατική μέθοδος αστυνόμευσης, ήμασταν ενθουσιασμένοι που είδαμε ότι σε αυτή την περίπτωση λειτούργησε τέλεια και η ομάδα μπόρεσε να επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα, απομακρύνοντας αυτούς τους ανθρώπους από το δρόμο και προστατεύοντας τους τουρίστες και τους Λονδρέζους από το φλις», είπε ο Watson.



