Λευκός Οικος για επαφές με Ιράν: «Ένα βήμα προς τα εμπρός»

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, ο Στίβεν Γουίτκοφ, συναντήθηκε με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και είχαν "πολύ θετικές και εποικοδομητικές" συνομιλίες, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

"Ο Ειδικός Απεσταλμένος Γουίτκοφ υπογράμμισε στον Δρ. Αραγτσί ότι έχει οδηγίες από τον πρόεδρο Τραμπ να επιλύσει τις διαφορές των δύο χωρών μας μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας, εάν αυτό είναι δυνατό", αναφέρει ο Λευκός Οίκος.

"Τα θέματα αυτά είναι πολύ περίπλοκα, και η απευθείας επικοινωνία σήμερα του Ειδικού Απεσταλμένου Γουίτκοφ είναι ένα βήμα προς τα εμπρός για την επίτευξη μιας αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας", προστίθεται στην ανακοίνωση, η οποία διευκρινίζει ότι "οι πλευρές συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου το επόμενο Σάββατο".

Οι συνομιλίες αυτές πραγματοποιούνται παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ περί ανάληψης στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που η Ισλαμική Δημοκρατία δεν συνάψει συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.