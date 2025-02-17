Λογαριασμός
Δύσκολη η κατάσταση της υγείας του Πάπα Φραγκίσκου - Νοσηλεύεται με πολυμικροβιακή λοίμωξη

Ο Πάπας Φραγκίσκος εισήχθη την Παρασκευή στην πανεπιστημιακή πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού

«Σύνθετη» κρίνεται η κατάσταση της υγείας του Πάπα Φραγκίσκου καθώς σύμφωνα με νέο ιατρικό ανακοινωθέν πάσχει από πολυμικροβιακή λοίμωξη.

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό τη Δευτέρα, οι γιατροί προχώρησαν σε τροποποίηση της θεραπείας για τη λοίμωξη του αναπνευστικού του Πάπα Φραγκίσκου καθώς έπρεπε να αντιμετωπιστεί η «σύνθετη κλινική κατάσταση» και θα παραμείνει στο νοσοκομείο όσο χρειαστεί.

Σημειώνεται ότι ο 88χρονος Πάπας Φραγκίσκος εισήχθη την περασμένη Παρασκευή στην πανεπιστημιακή πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης για θεραπεία λοίμωξης του αναπνευστικού.

Ο Πάπας νοσηλεύτηκε για βρογχίτιδα στο ίδιο νοσοκομείο τον Μάρτιο του 2023, περνώντας εκεί τρεις νύχτες.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, αναγκάστηκε να ακυρώσει το ταξίδι του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη σύνοδο κορυφής για το κλίμα της COP28 λόγω μιας άλλης ασθένειας.

Ο Αργεντινός ποντίφικας είναι τα τελευταία 12 χρόνια ο ηγέτης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Υπέστη πολλά προβλήματα υγείας σε όλη του τη ζωή, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης μέρους ενός εκ των πνευμόνων του σε ηλικία 21 ετών.

