Στάρμερ: Μέχρι να υπάρξει συμφωνία ειρήνης, πρέπει να σιγουρέψουμε ότι η Ουκρανία θα βρίσκεται σε όσο το δυνατόν πιο ισχυρή θέση

« Δεν πρόκειται απλά για το μέτωπο της Ουκρανίας αλλά ολόκληρης της Ευρώπης», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ

Στάρμερ

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια σπουδαία πρόκληση για την εθνική ασφάλεια. Δεν πρόκειται απλά για το μέτωπο της Ουκρανίας αλλά ολόκληρης της Ευρώπης», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Στάρμερ σημείωσε ότι «πρέπει να δαπανήσουμε περισσότερα για την άμυνα» και πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα. Ακόμη, σημείωσε ότι μέχρι να υπάρξει συμφωνία ειρήνης, «πρέπει να σιγουρέψουμε ότι η Ουκρανία θα βρίσκεται σε όσο το δυνατόν πιο ισχυρή θέση».

