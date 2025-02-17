Στάρμερ: Μέχρι να υπάρξει συμφωνία ειρήνης, πρέπει να σιγουρέψουμε ότι η Ουκρανία θα βρίσκεται σε όσο το δυνατόν πιο ισχυρή θέση

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια σπουδαία πρόκληση για την εθνική ασφάλεια. Δεν πρόκειται απλά για το μέτωπο της Ουκρανίας αλλά ολόκληρης της Ευρώπης», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Στάρμερ σημείωσε ότι «πρέπει να δαπανήσουμε περισσότερα για την άμυνα» και πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα. Ακόμη, σημείωσε ότι μέχρι να υπάρξει συμφωνία ειρήνης, «πρέπει να σιγουρέψουμε ότι η Ουκρανία θα βρίσκεται σε όσο το δυνατόν πιο ισχυρή θέση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.