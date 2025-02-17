Λογαριασμός
Η Πολωνία δεν θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, λέει ο Τουσκ - Νωρίς να το συζητήσουμε, λέει το Βερολίνο

Ο Πολωνός πρωθυπουργός λίγο πριν μεταβεί στο Παρίσι για την άτυπη σύνοδο κορυφής δεσμεύτηκε ωστόσο ότι η χώρα του θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη στο Κίεβο όπως μέχρι τώρα

UPDATE: 14:16
Τουσκ

Απέρριψε το ενδεχόμενο να στείλει η Πολωνία στρατεύματα στην Ουκρανία ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ, την ώρα που αναμένεται η συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στο Παρίσι στη σκιά των συνομιλιών ΗΠΑ-Ρωσίας στη Σαουδική Αραβία. 

Ειδικότερα, ο Πολωνός πρωθυπουργός λίγο πριν μεταβεί στο Παρίσι για την άτυπη σύνοδο κορυφής δεσμεύτηκε ωστόσο ότι η χώρα του θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη στο Κίεβο όπως μέχρι τώρα.

Από την πλευρά του ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να συζητηθεί η «συνεισφορά» της Γερμανίας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ντόναλντ Τουσκ Πολωνία Πόλεμος στην Ουκρανία
