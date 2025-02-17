Απέρριψε το ενδεχόμενο να στείλει η Πολωνία στρατεύματα στην Ουκρανία ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ, την ώρα που αναμένεται η συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στο Παρίσι στη σκιά των συνομιλιών ΗΠΑ-Ρωσίας στη Σαουδική Αραβία.

Ειδικότερα, ο Πολωνός πρωθυπουργός λίγο πριν μεταβεί στο Παρίσι για την άτυπη σύνοδο κορυφής δεσμεύτηκε ωστόσο ότι η χώρα του θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη στο Κίεβο όπως μέχρι τώρα.

Από την πλευρά του ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να συζητηθεί η «συνεισφορά» της Γερμανίας.

Πηγή: skai.gr

