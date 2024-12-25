Πάπας Φραγκίσκος: Μήνυμα για την επανένωση της Κύπρου

Στο καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο μήνυμα του, το οποίο ανέγνωσε πριν από λίγο από το Βατικανό, ο Πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε στην ανάγκη επανένωσης της Κύπρου.

«Το 'Αγιο Έτος ας αποτελέσει και ευκαιρία να πέσουν τα τείχη, τα οποία χωρίζουν: τα ιδεολογικά, τα οποία επηρεάζουν καθοριστικά, τόσες φορές, την πολιτική ζωή, αλλά και τα υλικά, όπως είναι η διαίρεση που υφίσταται -εδώ και πενήντα χρόνια- στο νησί της Κύπρου και η οποία τραυμάτισε τον κοινωνικό και ανθρώπινο ιστό του. Προσδοκώ να μπορέσει να επιτευχθεί μια κοινά αποδεκτή λύση, η οποία να βάλει τέλος στη διαίρεση, με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα και στην αξιοπρέπεια όλων των κυπριακών κοινοτήτων», τόνισε ο Φραγκίσκος, απευθυνόμενος στους πιστούς.

Ο Πάπας, παράλληλα, ζήτησε να σιγήσουν τα όπλα στη Μέση Ανατολή και αναφέρθηκε, ειδικότερα στη «σοβαρότατη ανθρωπιστική κατάσταση στην Γάζα» εκφράζοντας την εγγύτητά του στους χριστιανούς που ζουν στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Απηύθυνε και πάλι έκκληση για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, όπως και για να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια στον εξαντλημένο, άμαχο πληθυσμό.

Ο Ποντίφικας εξέφρασε, επίσης, την αλληλεγγύη του στη χριστιανική κοινότητα του Λιβάνου και της Συρίας και ζήτησε να ξεκινήσει διάλογος σε όλη την ευρύτερη περιοχή, «η οποία πλήττεται από τη σύρραξη», ενώ ενθάρρυνε και τον λαό της Λιβύης «να αναζητήσει λύσεις που να επιτρέψουν την επίτευξη της εθνικής συμφιλίωσης».

Ο Φραγκίσκος αναφέρθηκε, παράλληλα, και στην Ουκρανία, τονίζοντας:

«Ας σιγήσουν τα όπλα στη μαρτυρική Ουκρανία! Ας γίνει το τόλμημα να ανοίξει η πόρτα της διαπραγμάτευσης και εκείνη που οδηγεί σε κινήσεις διαλόγου και συμφιλίωσης, ώστε να φτάσουμε σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ιδιαίτερο βάρος, όπως κάθε χρόνο, δόθηκε από τον Ποντίφικα στην αφρικανική ήπειρο. Εξέφρασε την εγγύτητά του, μεταξύ των άλλων, στους κατοίκους του Κονγκό, του Μάλι, των χωρών του Αφρικανικού Κέρατος και του Σουδάν. Με αναφορά, δε, στη Λατινική Αμερική, ζήτησε «να βρεθούν, το γρηγορότερο δυνατό, αποτελεσματικές λύσεις, με αλήθεια και δικαιοσύνη, ώστε να προαχθεί η κοινωνική αρμονία, ιδίως στην Αϊτή, στη Βενεζουέλα, στην Κολομβία και στη Νικαράγουα».

«Αδελφές και Αδελφοί, το 'Αγιο Έτος του Ιωβηλαίου ας είναι η ευκαιρία για την άφεση οφειλημάτων, ιδίως εκείνων που βαραίνουν τις φτωχότερες χώρες. Καθ΄ένας καλείται να συγχωρέσει τις προσβολές που δέχθηκε, διότι ο Υιός του Κυρίου, ο οποίος γεννήθηκε στο κρύο και στο σκοτάδι της νύχτας, έκανε πράξη την άφεση κάθε οφειλήματός μας. Ενσαρκώθηκε για να μας συγχωρέσει και για να πετύχει την ίασή μας» τόνισε τέλος, ο πάπας Φραγκίσκος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

