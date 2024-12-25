Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο το πρωί των Χριστουγέννων καθώς ένα όχημα έπεσε πάνω σε πεζοδρόμιο, στο κέντρο της πόλης, τραυματίζοντας πολίτες.

Σύμφωνα με το Sky News, ένας 31χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό συνέβη στην Shaftesbury Avenue.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έλαβαν κλήση για τροχαίο με αυτοκίνητο που κινούνταν στην αντίθετη πλευρά του δρόμου.

Η αστυνομία αναφέρει επίσης ότι το περιστατικό έχει επιβεβαιωθεί ως μεμονωμένο και δεν σχετίζεται με τρομοκρατία.

Πιστεύεται ότι ο ύποπτος είχε κάποιον διαπληκτισμό σε νυχτερινό κέντρο πριν μπει στο αυτοκίνητό του και πέσει πάνω στο πεζοδρόμιο.

Πηγή: skai.gr

