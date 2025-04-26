Η πλατεία του Αγίου Πέτρου ξέσπασε σε χειροκροτήματα για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μέσα στη Βασιλική, εκείνος και ο Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν ιδιαιτέρως με τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Κιρ Στάρμερ. Η αφορμή ήταν η κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου, αλλά η εικόνα ήταν γεμάτη γεωπολιτικά μηνύματα της στιγμής.

Ακόμα και το κήρυγμα, που εκφωνήθηκε από έναν από τους ανώτατους αξιωματούχους της Καθολικής Εκκλησίας, αναφέρθηκε στις εντάσεις γύρω από την αμερικανική μεταναστευτική πολιτική, όπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg.

Ο Καρδινάλιος Τζοβάνι Μπατίστα Ρε μίλησε για την υπεράσπιση των προσφύγων από τον εκλιπόντα Πάπα και για το ταξίδι του στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού, επαναλαμβάνοντας τα περίφημα λόγια του Φραγκίσκου για την ανάγκη να «χτίζουμε γέφυρες, όχι τείχη». Ο Πάπας είχε χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά αυτή τη φράση τον Φεβρουάριο του 2016, όταν ο Τραμπ ήταν ακόμα υποψήφιος πρόεδρος και είχε ξεκινήσει να κάνει την πρόταση για κατασκευή τείχους στα σύνορα κεντρικό σημείο της καμπάνιας του. Ήταν η πρώτη από πολλές επικρίσεις που θα ακολουθούσαν τα επόμενα χρόνια από έναν πνευματικό ηγέτη που εξέφραζε συχνά ισχυρές απόψεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη σύγκρουση στη Γάζα.

Καθώς ο Καρδινάλιος Ρε μιλούσε, μια τηλεοπτική κάμερα έκανε ζουμ για να καταγράψει την έκφραση του Τραμπ, με το στόμα του ελαφρώς ανοιχτό.

Αψηφώντας την παράδοση, ο πρόεδρος Τραμπ φορούσε το χαρακτηριστικό του μπλε κοστούμι, ξεχωρίζοντας μέσα σε μια θάλασσα από μαύρα. Λόγω της αλφαβητικής σειράς στα γαλλικά, καθόταν ανάμεσα στους ηγέτες της Εσθονίας και της Φινλανδίας, δύο ισχυρούς υποστηρικτές της Ουκρανίας. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εξασφαλίσει θέση στην πρώτη σειρά, σε αναγνώριση της ιδιότητάς του.

Η νεκρώσιμη ακολουθία ξεκίνησε στις 10 το πρωί του Σαββάτου και, σύμφωνα με την επιθυμία του Φραγκίσκου, ήταν μια σχετικά απλή τελετή για τα δεδομένα του Βατικανού, ένα μείγμα από σοβαρό προβληματισμό και χαρμόσυνο αποχαιρετισμό, με το πλήθος να ζητωκραυγάζει για τον Πάπα που είχε ζητήσει να ταφεί σε ένα απλό ξύλινο φέρετρο.

Ωστόσο, όλη η εκδήλωση ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια κηδεία.

Πριν καν ξεκινήσει η τελετή, μια ανεπίσημη συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι είχε ήδη προκαλέσει διεθνή πρωτοσέλιδα. Ήταν η πρώτη τους συνάντηση μετά το εκρηκτικό τετ-α-τετ στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο.

Ο Τραμπ θέλει να μεσολαβήσει για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και οι συνομιλίες βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο. Μετά το καταστροφικό επεισόδιο στην Ουάσινγκτον, όπου ο Ζελένσκι αποδοκιμάστηκε δημόσια, ήταν ο Μακρόν και ο Στάρμερ που έσπευσαν στην αμερικανική πρωτεύουσα για να περισώσουν την κατάσταση. Το δίδυμο παρενέβη εκ νέου το Σάββατο, αυτή τη φορά μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, σχηματίζοντας έναν κύκλο μαζί με τον Ζελένσκι και τον Τραμπ.

Δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν για να αποτίσουν ύστατο φόρο τιμής σε έναν Πάπα που εν ζωή δίχασε, λατρεύτηκε από προοδευτικούς αλλά προκάλεσε αντιπάθεια σε αρκετούς κοινωνικά συντηρητικούς.

Όμως όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Τραμπ: ποιον θα χαιρετούσε και ποιον θα απέφευγε.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ένας αφοσιωμένος Καθολικός, καθόταν με τη σύζυγό του Τζιλ Μπάιντεν τέσσερις ή πέντε σειρές πιο πίσω. Δεν φάνηκε να ανταλλάσσει κουβέντα με τον Τραμπ.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η οποία είχε επισκεφθεί πρόσφατα τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, κράτησε χαμηλό προφίλ. Πιστή Καθολική και με προσωπική σχέση με τον Πάπα, τον οποίο είχε προσκαλέσει πέρυσι στη Σύνοδο της G7, επέλεξε να γευματίσει μετά τη Λειτουργία με τον ομοϊδεάτη πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει τον Πάπα «βρωμερό αριστεριστή», για να συμφιλιωθεί αργότερα μαζί του.

Είναι σπάνιο να συγκεντρώνονται τόσοι ηγέτες κάτω από την ίδια στέγη ή, εν προκειμένω, κάτω από τον ίδιο θόλο. Δεδομένης της περιφρόνησης του Τραμπ απέναντι στην πολυμερή διπλωματία και της αβεβαιότητας για τη συμμετοχή του στην επόμενη Σύνοδο των G7 στον Καναδά, η παρουσία του στην κηδεία ήταν μια ευκαιρία για ανεπίσημες επαφές.

Σε μια πρωινή τελετή, όπου οι παρευρισκόμενοι κάθονταν στον ήλιο, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ προσφέρθηκε κάποια στιγμή να δώσει στον Τραμπ ένα μπουκάλι νερό. Ο Τραμπ, γνωστός για την αποστροφή του προς τα μικρόβια, αρνήθηκε ευγενικά.

Ο ίδιος ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι οι επιχειρηματικές συζητήσεις σε κηδείες δεν είναι πάντοτε εύκολες: «Είναι λίγο ασέβεια να κάνεις συναντήσεις στην κηδεία ενός Πάπα, λένε», είπε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή κατά την πτήση του προς τη Ρώμη. «Αλλά θα μιλήσω με κόσμο, θα δω πολλούς ανθρώπους.»

Με την Ευρωπαϊκή Ένωση να δέχεται πιέσεις από τον εμπορικό πόλεμο και τους δασμούς, ήταν κατάλληλη στιγμή για την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να προσπαθήσει να έχει κάποια σύντομη επαφή με τον Αμερικανό πρόεδρο και τα κατάφερε. Οι δύο τους δεν είχαν συναντηθεί από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία. Οι κάμερες τους κατέγραψαν να συνομιλούν ευγενικά σε ένα σύντομο τετ-α-τετ, το οποίο η Ε.Ε. χαρακτήρισε «καλή αρχή» για τη μελλοντική τους συνεργασία.

Όπως έγινε αργότερα γνωστό, συμφώνησαν να έχουν επίσημες συνομιλίες σε επόμενο στάδιο.

Το παράθυρο ευκαιρίας, ωστόσο, ήταν στενό και έκλεισε γρήγορα. Δεν υπήρχε χρόνος για δεύτερη συνάντηση με τον Ζελένσκι, εξήγησε εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου, λόγω των πιεσμένων προγραμμάτων.

Η προεδρική αυτοκινητοπομπή αναχώρησε γρήγορα από τη Ρώμη και ο Τραμπ απογειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι. Οι υψηλού επιπέδου επαφές συνεχίστηκαν για τον Ζελένσκι, που είχε στη συνέχεια διαδοχικές συναντήσεις με τον Στάρμερ και τη Μελόνι.

Από τον αέρα όμως, ο Τραμπ δεν άργησε να σχολιάσει τις εξελίξεις στην Ουκρανία μέσω της πλατφόρμας Truth Social, στέλνοντας και ένα έμμεσο μήνυμα στον Πούτιν:

«Δεν υπήρχε κανένας λόγος για τον Πούτιν να εκτοξεύει πυραύλους σε κατοικημένες περιοχές, πόλεις και χωριά τις τελευταίες ημέρες», ανέφερε ο Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Πούτιν ίσως τον κοροϊδεύει με δήθεν προθέσεις ειρήνης και ότι «δευτερεύουσες κυρώσεις» μπορεί να είναι απαραίτητες.

