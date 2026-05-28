Στην ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν μέσω διεθνών κρίσεων και γεωπολιτικών εντάσεων, στάθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την άφιξή του στην άτυπη συνάντηση «Gymnich» των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στη Λεμεσό της Κύπρου.

«Βρισκόμαστε σήμερα στην Κύπρο για το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε, σήμερα περισσότερο από ποτέ, εν μέσω πολλαπλών κρίσεων και γενικότερης εχθροπάθειας στον κόσμο, για το ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Όπως επισήμανε, η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών.

«Στρατηγική αυτονομία σημαίνει ανταγωνιστικότητα, αλλά ανταγωνιστικότητα με συνοχή και σύγκλιση. Σημαίνει ανθεκτικότητα, ενεργειακή και αμυντική. Και βεβαίως σημαίνει αλληλεγγύη όλων των κρατών, έτσι ώστε να μπορέσει να ενδυναμωθεί η ευρωπαϊκή συμμαχία και να αποκτήσει τη δύναμη και την ισχύ, η οποία της αρμόζει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ακόμη ότι η ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να έχει «360 μοιρών» προσέγγιση, δίνοντας έμφαση και στον Παγκόσμιο Νότο.

«Θα ήθελα ιδιαιτέρως να επισημάνω την ανάγκη, στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτονομίας, να αναπτυχθεί μια πολιτική η οποία θα είναι 360 μοιρών, θα κοιτάζει συνολικά τον κόσμο και ιδίως τον Παγκόσμιο Νότο» σημείωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επαφές που θα πραγματοποιηθούν στο περιθώριο της συνάντησης με τους υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδίας.

«Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα ζητήματα που μας αφορούν με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδίας, δύο εξαιρετικά κρίσιμες χώρες, με τις οποίες η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση» είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου, υπογραμμίζοντας ότι επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

«Καμία απόπειρα σε βάρος πολιτικών υποδομών, καμία απόπειρα σε βάρος αμάχων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή» τόνισε.

Κλείνοντας, ο υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε για τους κινδύνους του αναθεωρητισμού στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον.

«Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μία ενιαία, ισχυρή φωνή κατά οποιουδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία. Σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκοσμίων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου» δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

