Η Μελόνι αναμένει «ξεκάθαρη δέσμευση» από Μόσχα για ειρήνη στην Ουκρανία

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι αναμένει από τη Ρωσία σαφείς ενδείξεις της προθυμίας της να επιδιώξει την ειρήνη στην Ουκρανία, όπως ανάφερε σε ανακοίνωσή της η ίδια έπειτα από συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Ρώμη.

Η Μελόνι, η οποία συναντήθηκε με τον Ζελένσκι μετά την κηδεία του πάπα Φραγκίσκου, τόνισε "την επείγουσα ανάγκη για άμεση και άνευ όρων εκεχειρία καθώς και την ανάγκη για μια σαφή ένδειξη από τη Μόσχα ότι θα προχωρήσει στην ειρηνευτική διαδικασία".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

