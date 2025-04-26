Συμφωνία για συνάντηση Τραμπ με Φον Ντερ Λάιεν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συμφώνησαν το Σάββατο, κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνομιλίας στο περιθώριο της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου, να συναντηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της φον ντερ Λάιεν.

«Κατά τη σύντομη συνομιλία τους, η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η Πάουλα Πίνιο. Δεν έγιναν αμέσως γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Αν και ο Τραμπ έχει δεχτεί αρκετούς άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν έχει καταφέρει να κανονίσει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια για την εμπορική πολιτική της Ε.Ε. και θέματα όπως οι δασμοί.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, τον χάλυβα και το αλουμίνιο τον Μάρτιο και δασμούς 20% σε άλλα ευρωπαϊκά προϊόντα τον Απρίλιο. Στη συνέχεια, μείωσαν κατά το ήμισυ τον δασμό του 20% έως τις 8 Ιουλίου, θέτοντας ένα χρονικό πλαίσιο 90 ημερών για διαπραγματεύσεις με στόχο μια πιο συνολική συμφωνία για τους δασμούς.

Σε απάντηση, η Ε.Ε. των 27 ανέστειλε τα σχέδιά της για την επιβολή αντιποίνων σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα και πρότεινε την πλήρη κατάργηση των δασμών για όλα τα βιομηχανικά προϊόντα και από τις δύο πλευρές.

Την Παρασκευή, ο Επίτροπος Οικονομίας της Ε.Ε., Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε ότι η πρόταση για μηδενικούς δασμούς συνάντησε μόνο μέτριο ενδιαφέρον από την αμερικανική πλευρά και ότι οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. χρειάζονται ακόμη σημαντική πρόοδο για να επιτύχουν μια συμφωνία που θα αποτρέψει την επιβολή δασμών και από τις δύο πλευρές.



