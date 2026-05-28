Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας κατηγόρησε την Πέμπτη την Ευρωπαϊκή Ένωση για «επιλεκτική χρήση δεδομένων» προκειμένου να δικαιολογήσει τους ισχυρισμούς περί ανισορροπίας στο εμπόριο, μετά από αναφορές ότι η ΕΕ πρόκειται να διευρύνει τις ποσοστώσεις εισαγωγών και τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα.

Μια τέτοια προσέγγιση οδηγεί αναπόφευκτα στο συμπέρασμα περί ανισόρροπων εμπορικών δεσμών, δήλωσε η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του υπουργείου, κατά τη διάρκεια τακτικής συνέντευξης τύπου.

Η ΕΕ δεν εξαναγκάζεται να εμπορεύεται με την Κίνα, δήλωσε η Μάο, προειδοποιώντας ότι η Κίνα θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν στενή επικοινωνία σχετικά με τους δασμούς, θα αποφασίσουν για συγκεκριμένες διευθετήσεις και θα προωθήσουν την εφαρμογή τους το συντομότερο δυνατόν, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις προτεινόμενες αμοιβαίες μειώσεις δασμών σε αγαθά αξίας περίπου 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

