Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη σε Τσίπρα: «Κακός αντιγραφέας με εξαρτήσεις» - Ραντεβού στα δικαστήρια με Γεωργιάδη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Προτάσσοντας το «μαζί» και την ανάγκη για «πολιτική αλλαγή», το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει πυρά στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτηρίζει «κακό αντιγραφέα» μετά τα αποκαλυπτήρια του κόμματος στο Θησείο και τις στιγμές στην παρουσίαση που θύμισαν σε πολλούς πρακτικές που είχε ακολουθήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου.

«Γιατί ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν 'αναντικατάστατο'. Δεν ανήκει σε κανέναν κακό αντιγραφέα. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show και ακριβοπληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες από την τσέπη της εγχώριας ολιγαρχίας» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια της χθεσινής του ομιλίας στην εκδήλωση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης για την Αυτοδιοίκηση που διοργάνωσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το σκληρό ροκ απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό συνεχίζεται και σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα για προσπάθεια μίμησης του παρελθόντος και εξαρτήσεις.

«Το τι αντιγράφει ο καθένας αποδεικνύεται στο πώς μπορεί να διαβάσει το παρόν και το μέλλον της χώρας και όχι το πώς προσπαθεί να μιμηθεί το παρελθόν. Η χώρα πρέπει να κάνει μία νέα αρχή. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ πολιτική αλλαγή για να κάνει μία νέα αρχή. Νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην τηλεόραση του OPEN.

Φαίνεται ότι στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν αποφασίσει να οξύνουν την κριτική απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, ενώ με κριτική διάθεση εμφανίζονται τα στελέχη και για τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζονται και όπως αναφέρουν δημιουργούν κλίμα στην κοινωνία. Όσο η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι εδώ, τόσο αναμένεται να ανεβαίνουν οι τόνοι από τη Χαριλάου Τρικούπη, που παρακολουθεί με αμηχανία τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη στη σημερινή του παρέμβαση που χαρακτήρισε «προκλητικη και σκανδαλώδη» τη διαφορά που εμφανίζεται στις πρόσφατες μετρήσεις.

«Την άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις την έχω πει πολλές φορές και τεκμηριώνεται από τα αποτελέσματα των τελευταίων εθνικών εκλογών. Κάποιοι φούσκωναν τον ΣΥΡΙΖΑ για να συσπειρώνουν τη Νέα Δημοκρατία. Το αποτέλεσμα ήταν να πάμε στις εκλογές με το να μας λένε ότι θα καταρρεύσουμε και τελικά να καταρρεύσει κάποιος άλλος και όχι εμείς. Όλα αυτά που λέω τεκμηριώνονται από αυτά που έγιναν στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Για εμένα να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δίνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα είναι προκλητικό και σκανδαλώδες» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο OPEN

Ραντεβού στα δικαστήρια με Γεωργιάδη

Στα άκρα οδηγείται και η κόντρα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον υπουργό Υγείας. Οι δυό τους δίνουν ραντεβού στα δικαστήρια μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση αναφορικά με το ακίνητο στο Ηράκλειο Κρήτης, το οποίο ενοικιάζεται στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών ισχυρισμών ότι δήθεν υπήρξε «φωτογραφικός» διαγωνισμός και ότι το ακίνητο επελέγη λόγω πολιτικής εύνοιας, προσθέτοντας πως ο Νίκος Ανδρουλάκης εισέπραξε υπέρογκα ενοίκια 1,2 έως 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το Δημόσιο.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε αγωγή για ηθική βλάβη, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απαντά σε σχετικό ερώτημα «με χαρά» ρίχνοντας καρφιά για λαϊκιστές που διχάζουν τον λαό.

Πηγή: skai.gr

