Ο πάπας Φραγκίσκος καυτηρίασε σήμερα τη μεταχείριση που έχουν οι μετανάστες που διαπλέουν τη Μεσόγειο για να φθάσουν στην Ευρώπη, λέγοντας ότι είναι «μεγάλη αμαρτία» να μην προσφέρεται βοήθεια σε σκάφη μεταναστών.

«Υπάρχουν εκείνοι που εργάζονται συστηματικά και με κάθε μέσο για να απωθήσουν τους μετανάστες», είπε ο ποντίφικας στη διάρκεια της εβδομαδιαίας γενικής ακρόασης στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

«Και αυτό, όταν γίνεται με πλήρη συνείδηση και ευθύνη, είναι μεγάλη αμαρτία», είπε.

Ο πάπας έχει μιλήσει συχνά για τη μεταχείριση που επιφυλάσσεται στους μετανάστες στη διάρκεια των 11 ετών που βρίσκεται στον θώκο. Όμως η σημερινή του δήλωση περί «μεγάλης αμαρτίας» θεωρείται ιδιαίτερα αιχμηρή.

Ο διάπλους της Μεσογείου από μετανάστες, που επιβαίνουν σε βάρκες ή αυτοσχέδια πλεούμενα και ξεκινούν από τη βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, αποτελεί αντικείμενο έντονης δημόσιας συζήτησης σε όλη την Ευρώπη την τελευταία δεκαετία.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης εκτιμά πως τουλάχιστον 30.000 μετανάστες που διέπλεαν τη Μεσόγειο αγνοούνται από το 2014.

Στην Ιταλία, ένα πλοίο διάσωσης το οποίο διαχειρίζεται η ΜΚΟ Γιατροί χωρίς Σύνορα τέθηκε υπό κράτηση για 60 ημέρες προχθές, Δευτέρα. Οι αρχές δήλωσαν πως το σκάφος, που είχε πραγματοποιήσει αρκετές επιχειρήσεις διάσωσης στις 23 Αυγούστου, δεν γνωστοποίησε καταλλήλως τις κινήσεις του.

Οι Γιατροί χωρίς Σύνορα αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς αυτούς. "Μας επέβαλαν κυρώσεις απλώς επειδή εκπληρώσαμε τη νόμιμη υποχρέωσή μας να σώζουμε ζωές", ανέφεραν σε μια ανακοίνωση.

Ο Φραγκίσκος κάλεσε σήμερα να διευρυνθούν οι ασφαλείς και νόμιμες οδοί πρόσβασης για τους μετανάστες και "μια παγκόσμια διαχείριση του μεταναστευτικού βασισμένη στη δικαιοσύνη, την αδελφικότητα και την αλληλεγγύη". Ο πάπας είπε πως το θέμα δεν θα επιλυθεί μέσω της "στρατιωτικοποίησης των συνόρων".

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο πάπας παρουσίασε μια σειρά σκέψεων σχετικά με πνευματικά ζητήματα στις εβδομαδιαίες ακροάσεις του.

Στην αρχή της σημερινής ομιλίας του, ο πάπας είπε πως αυτή την εβδομάδα διακόπτει αυτή τη σειρά των σκέψεων περί πνευματικών ζητημάτων για να σκεφθεί «τους ανθρώπους που διασχίζουν θάλασσες και ερήμους για να βρουν έναν τόπο όπου θα μπορέσουν να ζήσουν σε ειρήνη και ασφάλεια».

Η σημερινή ακρόαση είναι η τελευταία προτού ο 87χρονος Φραγκίσκος ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα μια περιοδεία σε τέσσερις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας από τις 2 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.

Είναι το πιο μακρύ ταξίδι μέχρι σήμερα του ποντίφικα, που τώρα χρησιμοποιεί τακτικά αναπηρικό αμαξίδιο λόγω πόνων στο γόνατο και στην πλάτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.