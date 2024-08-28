Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Οριακή είναι η κατάσταση πληρότητας στο σωφρονιστικό σύστημα της Βρετανίας, ένα πρόβλημα που είχε εντοπίσει με την ανάληψη των καθηκόντων της η νέα κυβέρνηση.

Η πίεση στο σωφρονιστικό σύστημα εντάθηκε ακόμα περισσότερο μέσα στον Αύγουστο μετά από τις μαζικές συλλήψεις για τα εκτεταμένα επεισόδια σε πολλές περιοχές που ακολούθησαν τις δολοφονίες των τριών κοριτσιών στο Σάουθπορτ, αλλά και τις εκατοντάδες συλλήψεις για τα περιστατικά βίας και κατοχής ναρκωτικών ουσιών στο Καρναβάλι του Νότινγκ Χιλ.

Παρόλα αυτά, πηγές της εφημερίδας Daily Telegraph ανέφεραν πως το Υπουργείο Δικαιοσύνης θεωρεί πως δε θα προκύψει ανάγκη ενεργοποίησης περαιτέρω εκτάκτων μέτρων πέρα από τις ειλημμένες αποφάσεις για πρόωρες αποφυλακίσεις και για κράτηση υπόδικων σε αστυνομικά κελιά μέχρι να ελευθερωθούν θέσεις σε φυλακές.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τρίτη στην Ντάουνινγκ Στριτ ο πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ στάθηκε στην «αναγκαία» απόφαση για πρόωρη αποφυλάκιση κάποιων κρατουμένων (στο 40% αντί για 50% της ποινής τους), ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση στο σύστημα. «Είναι κάτι επαίσχυντο», παραδέχθηκε, κατηγορώντας την απελθούσα κυβέρνηση των Συντηρητικών για ολιγωρία και για τις ανεπάρκειες στο σωφρονιστικό σύστημα.

Το μέτρο θα ισχύσει από τις 10 Σεπτεμβρίου, κατόπιν απόφασης της υπουργού Δικαιοσύνης Σαμπάνα Μαχμούντ και εκτιμάται ότι θα απελευθερώσει 5.500 κελιά φυλακών σε βάθος χρόνου.

Το πρόβλημα επιτείνεται από την έξαρση των εγκλημάτων με μαχαίρι και αιχμηρά αντικείμενα.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Κινσέλα, που ιδρύθηκε μετά από τη δολοφονία με μαχαίρι του 16χρονου Μπεν Κινσέλα το 2008 στο Λονδίνο, κατά το 12μηνο έως και τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους έχουν καταγραφεί στη Βρετανία 50.510 επιθέσεις με μαχαίρι ή αιχμηρό αντικείμενο. Από αυτές έχουν χάσει τη ζωή τους 233 άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους έφηβοι. 78 εξ αυτών ήταν κάτω των 16 ετών. Στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι έχουν διακομιστεί 3.888 θύματα.

Ο αριθμός των επιθέσεων με μαχαίρι συνιστά αύξηση της τάξης του 4% σε σχέση με το προηγούμενο αντίστοιχο διάστημα, με ιδιαιτέρως μεγάλη επιμέρους αύξηση να καταγράφεται στο Λονδίνο, συγκεκριμένα 16%.

Την τελευταία δεκαετία τα περιστατικά επιθέσεων με μαχαίρι έχουν αυξηθεί κατά 78% σε εθνικό επίπεδο.

