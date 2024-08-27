Ουκρανία: Κατά της απαγόρευσης της προσκείμενης στη Μόσχα Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας ο Πάπας

Κατά της απαγόρευσης της προσκείμενης στη Μόσχα Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας από το Κίεβο τάχθηκε την Κυριακή ο Πάπας Φραγκίσκος, με τον Βολοντίμιρ Ζελέσκι να του απαντά την Τρίτη.

«Συνεχίζω να παρακολουθώ με λύπη τις μάχες στην Ουκρανία και τη Ρωσική Ομοσπονδία. Και όταν σκέφτομαι τους νόμους που εγκρίθηκαν πρόσφατα στην Ουκρανία, φοβάμαι για την ελευθερία όσων προσεύχονται, γιατί αυτοί που προσεύχονται αληθινά προσεύχονται πάντα για όλους. Ο άνθρωπος δεν διαπράττει το κακό λόγω της προσευχής. Αν κάποιος διαπράξει το κακό εναντίον του λαού του, θα είναι ένοχος γι' αυτό, αλλά δεν μπορεί να έχει κάνει κακό επειδή προσευχήθηκε. Ας επιτραπεί λοιπόν σε όσους θέλουν να προσεύχονται να προσεύχονται σε αυτό που θεωρούν την Εκκλησία τους. Παρακαλώ, ας μην καταργηθεί καμία Χριστιανική Εκκλησία άμεσα ή έμμεσα. Οι εκκλησίες δεν πρέπει να αγγίζονται!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ποντίφικας.

Η αρνητική αντίδραση του Βατικανού στον ουκρανικό νόμο που απαγορεύει τις δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων που συνδέονται με τη Ρωσία στην Ουκρανία υποδηλώνει την ανάγκη να ενισχυθεί το έργο της Ουκρανίας στον παγκόσμιο χώρο της ενημέρωσης για να υπερασπιστεί μια αληθινή θέση, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.



«Επιρροή. Υπάρχει επιρροή στο εξωτερικό, στην Ευρώπη σε διάφορους θρησκευτικούς θεσμούς... Είναι σημαντικό να μην χάσουμε την επαφή με το Βατικανό ή με την Ιταλία ή με τον ενημερωτικό χώρο όλης της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο του Φόρουμ για την ανεξαρτησία στο Κίεβο, σχολιάζοντας τη θέση του Βατικανού, και απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν οι διεθνείς εταίροι κατανοούν ότι δεν πρόκειται για την εκκλησία αυτή καθαυτή (που απαγορεύτηκε), αλλά για τη ζώνη επιρροής της Ρωσίας στην επικράτεια της Ουκρανίας.



Ο Ζελένσκι είπε ότι ολόκληρη η ομάδα του προέδρου της Ουκρανίας είχε συναντήσεις στο Βατικανό σε διάφορα επίπεδα.



«Είναι πολύ δύσκολο (να εξηγήσω τη θέση της εχθρικής επιρροής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας). Αυτό δεν έχει να κάνει με το Βατικανό, αλλά μόλις σταματήσεις τον αγώνα για την ενημέρωση όλα γεμίζουν με πληροφορίες από τη Ρωσία Λειτουργούν σαν ρολόι σε αυτό», σημείωσε ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους.



«Παντού – από τις επιχειρήσεις μέχρι την πολιτική – υπάρχει θρησκεία. Επομένως: μόνο δουλειά κάθε μέρα. Και σήμερα υπάρχει μια δήλωση [από το Βατικανό], και αύριο, αν εργάζεσαι, μπορεί να υπάρξει μια άλλη δήλωση. Η εκκλησία εργάζεται σκληρά στο εξωτερικό» δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε το Σάββατο τον νόμο με τον οποίο απαγορεύεται η Ορθόδοξη Εκκλησία της χώρας που συνδέεται με το Πατριαρχείο της Μόσχας.

Η ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία είχε ανακοινώσει τον Μάιο 2022 ότι διακόπτει κάθε σχέση με το Πατριαρχείο της Μόσχας. Όμως η ουκρανική κυβέρνηση εκτιμά ότι η εν λόγω Εκκλησία παραμένει εκ των πραγμάτων εξαρτημένη από τη Ρωσία και ποινικές έρευνες διεξάγονται σε βάρος αξιωματούχων της.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που είχε πραγματοποιηθεί το 2023 από το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Κιέβου, το 66% των Ουκρανών υποστηρίζει την απαγόρευση της Εκκλησίας που συνδέεται με τη Μόσχα.

