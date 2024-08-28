Έξι άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται στην περιοχή.

«Το πρωί οι Ρώσοι σκότωσαν τέσσερις ανθρώπους και κατέστρεψαν ένα σπίτι στην Ιζμαϊλίφκα», χωριό που βρίσκεται πολύ κοντά στο μέτωπο, δήλωσε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν.

Τα θύματα αυτού του πλήγματος ανήκαν στην ίδια οικογένεια - δύο γονείς και τα παιδιά τους ηλικίας 17 και 24 ετών, σύμφωνα με τον κυβερνήτη.

Άλλη επίθεση στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους κοντά στο Τσάσιβ Γιαρ, στην ίδια περιφέρεια, πρόσθεσε ο ίδιος.

Στο μεταξύ, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε σήμερα, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, πως οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον οικισμό Κομισίφκα στο Ντονέτσκ.

Ο ουκρανικός στρατός αντιμετωπίζει προβλήματα στο ανατολικό μέτωπο, όπου σημειώνονται σφοδρές μάχες και τα ρωσικά στρατεύματα προωθούνται σταδιακά εδώ και μήνες.

Η Μόσχα ανακοινώνει πως καταλαμβάνει μικρά χωριά, χωρίς πάντως να έχει καταφέρει προς το παρόν να διεισδύσει σημαντικά στην περιοχή.

Η Ουκρανία διέταξε πρόσφατα να απομακρυνθούν οι κάτοικοι εξαιτίας της προώθησης των ρώσων στρατιωτών προς το Ποκρόφσκ, πόλη που αποτελεί σημαντικό κέντρο επιμελητείας στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε προχθές, Δευτέρα, ότι ο τομέας του Ποκρόφσκ είναι «ο πιο δύσκολος» και ότι σ' αυτόν επικεντρώνονται οι περισσότερες ρωσικές επιθέσεις.

