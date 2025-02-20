«Η κλινική κατάσταση του πάπα Φραγκίσκου παρουσιάζει ελαφρά βελτίωση. Είναι απύρετος και οι αιμοδυναμικές παράμετροι συνεχίζουν να είναι σταθερές», έκανε γνωστό απόψε η αίθουσα τύπου του Βατικανού.
«Ο πάπας σήμερα το πρωί κοινώνησε και στη συνέχεια ασχολήθηκε με την εργασία του», προσθέτει η ανακοίνωση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αν η υγεία του Φραγκίσκου συνεχίσει να βελτιώνεται, ενδέχεται να εξέλθει του νοσοκομείου Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.
Ο ποντίφικας είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με συνεργάτες του και προχώρησε στον διορισμό ενός Γάλλου επισκόπου.
