Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ελαφρά βελτίωση της κατάστασης του πάπα Φραγκίσκου

Αν η υγεία του Φραγκίσκου συνεχίσει να βελτιώνεται, ενδέχεται να εξέλθει του νοσοκομείου Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδα

Πάπας

«Η κλινική κατάσταση του πάπα Φραγκίσκου παρουσιάζει ελαφρά βελτίωση. Είναι απύρετος και οι αιμοδυναμικές παράμετροι συνεχίζουν να είναι σταθερές», έκανε γνωστό απόψε η αίθουσα τύπου του Βατικανού.

«Ο πάπας σήμερα το πρωί κοινώνησε και στη συνέχεια ασχολήθηκε με την εργασία του», προσθέτει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αν η υγεία του Φραγκίσκου συνεχίσει να βελτιώνεται, ενδέχεται να εξέλθει του νοσοκομείου Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.

Ο ποντίφικας είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με συνεργάτες του και προχώρησε στον διορισμό ενός Γάλλου επισκόπου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πάπας Φραγκίσκος Ιταλία πνευμονία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark