Νέα επίθεση Μασκ στον Ζελένσκι: Τον μισεί ο λαός της Ουκρανίας

Νέα επίθεση εξαπολύει ο Ίλον Μασκ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας πως «τον μισεί ο λαός της Ουκρανίας» και κάνοντας του έκκληση για εκλογές στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι χτες ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αποκάλεσε τον Ζελένσκι «δικτάτορα» και «μέτρια πετυχημένο κωμικό».

Επίσης, ο Ίλον Μασκ είχε κάνει φραστική επίθεση στον Ζελένσκι και χθές γράφοντας σε ανάρτησή του στο X ότι «ο Ζελένσκι δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι εκπροσωπεί τη θέληση του λαού της Ουκρανίας, αν δεν αποκαταστήσει την ελευθερία του Τύπου και αν δεν σταματήσει να ακυρώνει τις εκλογές!».

Αναλυτικά η σημερινή ανάρτηση του Ίλον Μασκ:

«Δυστυχώς, τα CommunityNotes ολοένα και περισσότερο χειραγωγούνται από κυβερνήσεις και παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Εργαζόμαστε για να το διορθώσουμε αυτό…

Θα πρέπει να είναι εντελώς προφανές ότι μια ελεγχόμενη από τον Ζελένσκι δημοσκόπηση σχετικά με τη ΔΙΚΗ ΤΟΥ αποδοχή δεν είναι αξιόπιστη!!!

Αν ο Ζελένσκι ήταν πραγματικά αγαπητός από τον λαό της Ουκρανίας, θα έκανε εκλογές. Ξέρει ότι θα έχανε πανηγυρικά, παρά το γεγονός ότι έχει καταλάβει τον έλεγχο ΟΛΩΝ των ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, οπότε ακύρωσε τις εκλογές.

Στην πραγματικότητα, τον μισεί ο λαός της Ουκρανίας, γι' αυτό και αρνήθηκε να διεξαγάγει εκλογές. Προκαλώ τον Ζελένσκι να κάνει εκλογές και να το αντικρούσει αυτό. Δεν θα το κάνει.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δίκιο να τον αγνοεί και να λύσει το πρόβλημα της ειρήνης ανεξάρτητα από την αηδιαστική, μαζική μηχανή δωροδοκίας που τρέφεται από τα νεκρά σώματα των Ουκρανών στρατιωτών».

Unfortunately, @CommunityNotes is increasingly being gamed by governments & legacy media.



Working to fix this …



It should be utterly obvious that a Zelensky-controlled poll about his OWN approval is not credible!!



If Zelensky was actually loved by the people of Ukraine, he… https://t.co/gy0NjtPwiq — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2025

Πηγή: skai.gr

