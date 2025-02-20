Εν μέσω της αναστάτωσης της παγκόσμιας τάξης από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα τάχθηκε σήμερα υπέρ της «πολυμέρειας» και του «διεθνούς δικαίου», κατά τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G20, την οποία σνόμπαρε ο Αμερικανός υπουργός.

Την ώρα που οι ΗΠΑ πολλαπλασιάζουν τις προτάσεις τους για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία και για τη Γάζα, με ένα σχέδιο που απορρίφθηκε κατηγορηματικά από τις αραβικές χώρες, το σημερινό «ραντεβού» των ΥΠΕΞ της G20 έχει ως στόχο να προετοιμάσει την πρώτη σύνοδο κορυφής του οργανισμού στην Αφρική, τον Νοέμβριο. Απόντος του Μάρκο Ρούμπιο.

«Είναι ουσιαστικής σημασίας οι αρχές της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών, η πολυμέρεια και το διεθνές δίκαιο να παραμείνουν στο επίκεντρο των προσπαθειών μας, θα πρέπει να είναι η κόλλα που θα μας ενώνει», είπε ο Ραμαφόζα, αναφερόμενος στους πολέμους στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και τη ΛΔ του Κονγκό. «Οι γεωπολιτικές εντάσεις (…) η κλιματική αλλαγή (…) και οι πανδημίες απειλούν επίσης την ήδη εύθραυστη συνύπαρξή μας», προειδοποίησε.

Στη Νότια Αφρική βρίσκονται όλοι οι ΥΠΕΞ των χωρών της BRICS, ο Ρώσος Σεργκέι Λαβρόφ και οι ομόλογοί του της Κίνας και της Ινδίας. Παρόντες επίσης είναι ο Γάλλος Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο Βρετανός Ντέιβιντ Λάμι και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Πηγές μίας αντιπροσωπείας είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η «οικογενειακή φωτογραφία» ματαιώθηκε επειδή «πολλές χώρες δεν επιθυμούσαν να εμφανιστούν δίπλα στον Λαβρόφ».

Κατά την πρώτη ημέρα της συνόδου θα συζητηθεί η παγκόσμια γεωπολιτική κατάσταση, ανέφερε ο ΥΠΕΞ της Νότιας Αφρικής Ρόναλντ Λαμόλα.

Η μη συμμετοχή του Ρούμπιο ωστόσο είναι ο «ελέφαντας στο δωμάτιο», σχολίασε ο Πριγιάλ Σινγκ, ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών Ασφαλείας στην Πρετόρια. Η απουσία του συνιστά «προσβολή» για τη Νότια Αφρική, εκτίμησε. Οι ΗΠΑ εκπροσωπούνται με την επιτετραμμένη τους στην αμερικανική πρεσβεία, την Ντέινα Μπράουν.

Ούτε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ο Σκοτ Μπέσεντ, θα πάει στη Νότια Αφρική την επόμενη Πέμπτη, για τη σύνοδο των ομολόγων του της G20, επικαλούμενος άλλες «υποχρεώσεις» στην Ουάσινγκτον. «Στέλνουν έτσι ένα συμβολικό μήνυμα στους Αφρικανούς: οι ΗΠΑ δεν παίρνουν στα σοβαρά την ήπειρό τους», σχολίασε ο καθηγητής πολιτικών επιστημών Ουίλιαμ Γκουμέντε, του Πανεπιστημίου του Βιτβάτερσραντ.

«Η απουσία του υπουργού Εξωτερικών δεν είναι καταστροφή, οι ΗΠΑ εκπροσωπούνται εδώ. Δεν πρόκειται για μποϊκοτάζ», επέμεινε ωστόσο ο Ραμαφόζα, τονίζοντας: «Είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ».



