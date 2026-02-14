Στάρμερ: Ο κατακερματισμός της άμυνας καθιστά την Ευρώπη έναν «κοιμώμενο γίγαντα»

Η Βρετανία είναι έτοιμη να συνεργαστεί στενότερα με την Ευρώπη στον τομέα της άμυνας, προκειμένου να μειώσει την υπερβολική εξάρτηση του ΝΑΤΟ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ. Ο Βρετανός πρωθυπουργός, ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση για μια πολυεθνική αμυντική πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της 62ης Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου (MSC), η οποία θα ολοκληρωθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με αποσπάσματα της ομιλίας του που δημοσίευσε το γραφείο του, ο Βρετανός πρωθυπουργός θα πει ότι οι ΗΠΑ είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος που έχει συμβάλει απαράμιλλα στην ασφάλεια της Ευρώπης, αλλά ένα πιο ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ θα βοηθήσει την ήπειρο να ξεπεράσει την υπερβολική εξάρτηση από την Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει διαταράξει την ενότητα της αμυντικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ με την επιθυμία του να αποκτήσει τη Γροιλανδία από τη Δανία, ένα μέλος του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ έχει επίσης επανειλημμένα καλέσει την Ευρώπη να δαπανήσει περισσότερα για την άμυνα.

«Μιλώ για ένα όραμα ευρωπαϊκής ασφάλειας και μεγαλύτερης ευρωπαϊκής αυτονομίας, που δεν προαναγγέλλει την αποχώρηση των ΗΠΑ, αλλά απαντά στο κάλεσμα για μεγαλύτερη κατανομή των βαρών στο σύνολό τους και αναδιαμορφώνει τους δεσμούς που μας έχουν εξυπηρετήσει τόσο καλά», θα πει ο Στάρμερ.

Θα ζητήσει μια νέα προσέγγιση στις αμυντικές προμήθειες, ώστε να αποφευχθούν οι περιττές επικαλύψεις στην αμυντική βιομηχανική βάση της ηπείρου, λέγοντας ότι ο τρέχων κατακερματισμός έχει μετατρέψει την Ευρώπη σε έναν «κοιμώμενο γίγαντα».

Ο Στάρμερ έχει προσπαθήσει να αποκαταστήσει τους δεσμούς της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2024, τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ, και έχει επίσης αναλάβει ηγετικό ρόλο στον συντονισμό της ευρωπαϊκής υποστήριξης προς την Ουκρανία ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας.

Ωστόσο, οι συνομιλίες για την ένταξη της Βρετανίας στο αμυντικό ταμείο SAFE της ΕΕ κατέρρευσαν πέρυσι. Ο Στάρμερ έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτός στο να ενταχθεί σε μια νέα έκδοση του SAFE και εξετάζει άλλους τρόπους για να συνεργαστεί στενότερα με την Ευρώπη στον τομέα της άμυνας.

Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος ανέλαβε τα καθήκοντά του μετά από διαδοχικές συντηρητικές κυβερνήσεις, των οποίων η προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις για την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ ενίοτε έτεινε τις σχέσεις με τις Βρυξέλλες.

Ο Στάρμερ θα πει ότι «δεν είμαστε πια η Βρετανία των χρόνων του Brexit», προσθέτοντας ότι «η εσωστρέφεια θα σήμαινε την παραίτηση από τον έλεγχο της ασφάλειας της Βρετανίας».

«Δεν υπάρχει βρετανική ασφάλεια χωρίς την Ευρώπη και δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς τη Βρετανία», σύμφωνα με τα αποσπάσματα της ομιλίας του Βρετανού πρωθυπουργού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.