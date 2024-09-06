Περισσότερα από 90 στελέχη εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών των Yelp και Chobani καθώς και των πρώην CEO των PepsiCo, Ford Motor Co και Yahoo!, ανακοίνωσαν με επιστολή τη στήριξή τους στην Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις.

Μεταξύ εκείνων που δηλώνουν τη στήριξή τους στην αντιπρόεδρο είναι ο δισεκατομμυριούχος Mark Cuban, ο James Murdoch, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της 21st Century Fox και κληρονόμος της αυτοκρατορίας των μέσων ενημέρωσης της οικογένειας Murdoch, και ο Earvin "Magic" Johnson, σύμφωνα με επιστολή προς το CNBC.

Η Laurene Powell Jobs, επικεφαλής της Emerson Collective και χήρα του πρώην CEO της Apple, Steve Jobs, στηρίζει επίσης την Κάμαλα Χάρις, όπως και οι πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι των Merck, Aetna, GoDaddy, Blackstone και Starbucks, μεταξύ άλλων.

Τα στελέχη της εταιρείας, στα οποία περιλαμβάνονται οι επικεφαλής κορυφαίων αθλητικών και επενδυτικών εταιρειών, δήλωσαν βέβαιοι ότι η Χάρις θα συνεχίσει να ενισχύει την οικονομία και να διατηρεί την αμερικανική δημοκρατία.

«Η Χάρις έχει ένα ισχυρό ιστορικό ενεργειών για την τόνωση των επιχειρηματικών επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη διασφάλιση ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις μπορούν να ανταγωνιστούν και να κερδίσουν στην παγκόσμια αγορά», έγραψαν.

«Θα συνεχίσει να προωθεί δίκαιες και προβλέψιμες πολιτικές που υποστηρίζουν το κράτος δικαίου, τη σταθερότητα και ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον και θα προσπαθήσει να δώσει σε κάθε Αμερικανό την ευκαιρία να ακολουθήσει το αμερικανικό όνειρο», πρόσθεσε η ομάδα.

Άλλοι αξιόλογοι υπογράφοντες είναι η φιλάνθρωπος Lynn Forrester de Rothschild, ο δισεκατομμυριούχος ιδιωτικών κεφαλαίων José Feliciano, ο συνιδρυτής της Twilio Jeff Lawson και ο μεγιστάνας του αθλητισμού D.C. Ted Leonsis, ιδιοκτήτης των Washington Wizards του NBA, των Mystics του WNBA και του NHL’s Capital.

Η τρισέλιδη λίστα περιλαμβάνει επίσης μια σειρά από μακροχρόνιους πολιτικούς δωρητές των Δημοκρατικών, όπως ο John Doerr του Kleiner Perkins, οι συνεργάτες του Insight Deven Parekh και ο Jeffrey Katzenberg, πρώην πρόεδρος των Walt Disney Studios.

Άλλα ονόματα που συμπεριλαμβάνονται στην επιστολή έχουν υποστηρίξει τη Χάρις ιδιαίτερα κατά τις πολιτικές της εκστρατείες στην Καλιφόρνια, όπως ο συνιδρυτής του Facebook Dustin Moskovitz και ο NBA Hall-of-Famer και δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Magic Johnson.

Πάνω από δώδεκα από τους υπογράφοντες δημιούργησαν την περιουσία τους στη Wall Street: ο Tony James, ο πρώην πρόεδρος και COO της Blackstone και ιδρυτής της Jefferson River Capital, ο Bruce Heyman, πρώην διευθύνων σύμβουλος ιδιωτικής περιουσίας στην Goldman Sachs, ο Peter Orszag, Διευθύνων Σύμβουλος της Lazard και ο Steve Westly διευθύνων σύμβουλος του Westly Group και πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla.

Ακόμα περισσότεροι είναι εξέχουσες προσωπικότητες της Silicon Valley, συμπεριλαμβανομένων του επιχειρηματία κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών Ron Conway, του επιχειρηματία Mark Cuban και του πρώην CEO του LinkedIn, Reid Hoffman.

Τα ονόματα πρώην διευθυντών μεγάλων δημόσιων εταιρειών περιλαμβάνονται επίσης στην επιστολή. Μεταξύ αυτών είναι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της PepsiCo, Indra Nooyi, ο Barry Diller της Paramount, ο Ken Frazier της Merck, ο Logan Green της Lyft, ο Blake Irving της GoDaddy, ο Alan Mulally της Ford, ο Laxman Narasimhan των Starbucks και ο Dan Schulman της PayPal.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.