Ουκρανία: Ένας νεκρός και πάνω από 60 τραυματίες από επίθεση στο Πάβλογκραντ

Ομοβροντία ρωσικών πυραύλων έπληξε το Πάβλογκραντ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος, να τραυματιστούν περισσότεροι από 60 και να υποστούν ζημιές πολλά σπίτια, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Τα ρωσικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους πολλαπλασιάστηκαν τις τελευταίες ημέρες και το Κίεβο ζητά από τους Δυτικούς συμμάχους του περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

«Είναι μια δύσκολη ημέρα για την περιοχή. Οι τραυματίες στο Πάβλογκραντ ανέρχονται στους 64» είπε ο κυβερνήτης της περιοχής, Σέρχιι Λίσακ.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και πέντε ανήλικοι, εκ των οποίων ένα κορίτσι 9 ετών και δύο αγόρια 4 και 11 ετών, πρόσθεσε.

Από τα πλήγματα προκλήθηκαν πυρκαγιές σε αυτήν την πόλη της περιφέρειας του Ντνιπροπετρόφσκ και καταστράφηκαν «πολλές επιχειρήσεις» και περισσότερα από 30 κτίρια, καθώς και ένας βρεφονηπιακός σταθμός, είπε ο Λίσακ.

Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, πέντε βαλλιστικοί πύραυλοι τύπου Iskander έπληξαν το Πάβλογκραντ.

Η πόλη, που μπαίνει συχνά στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων, απέχει 100 χιλιόμετρα από το μέτωπο και πριν από τη ρωσική εισβολή αριθμούσε περίπου 100.000 κατοίκους. Εκεί βρίσκεται και ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών υλών.

Τα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών δείχνουν μια πολυκατοικία που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και οι ένοικοί της απομακρύνονται από τους διασώστες. Διακρίνεται επίσης πυκνός μαύρος καπνός να βγαίνει από τα παράθυρα με τα σπασμένα τζάμια και, μπροστά στο κτίριο, σπασμένα κλαδιά δέντρων στο έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

