Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) ανακοίνωσε σήμερα ότι σταμάτησε τελείως τις διώξεις κατά του Ισμαήλ Χανίγια, του πρώην πολιτικού ηγέτη της Χαμάς που σκοτώθηκε στο Ιράν στις 31 Ιουλίου σε επίθεση που αποδόθηκε στο Ισραήλ.

Το Γραφείο του εισαγγελέα του δικαστηρίου αυτού, το οποίο ζήτησε τον Μάιο εντάλματα σύλληψης εναντίον Ισραηλινών αξιωματούχων - συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου - και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, απέσυρε το αίτημά του "λόγω της αλλαγής των συνθηκών που προκλήθηκαν από τον θάνατο του Χανίγια", σύμφωνα με έγγραφο του ΔΠΔ.

Οι δικαστές αποφάσισαν να "σταματήσουν τελείως" τις διώξεις σε βάρος του πρώην πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, που είχε κατηγορηθεί μαζί με δύο άλλα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας και στο Ισραήλ κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Ο εισαγγελέας του ΔΠΔ Καρίμ Χαν είχε ζητήσει τον Μάιο να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης κατά του Νετανιάχου, του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, του αρχηγού της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας Γιαχία Σινουάρ, του Ισμαήλ Χανίγια και του Μοχάμεντ Ντέιφ, επικεφαλής των Ταξιαρχιών αλ-Κάσαμ, του ένοπλου σκέλους του ισλαμιστικού αυτού κινήματος.

Οι κατηγορίες εναντίον των ηγετικών στελεχών της Χαμάς περιλαμβάνουν την "εξόντωση ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας", την "ομηρεία ως έγκλημα πολέμου", τον "βιασμό και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας" και τα "βασανιστήρια".

Ο Νετανιάχου και ο Γκάλαντ κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας, όπως "το γεγονός της σκόπιμης λιμοκτονίας αμάχων", την "εξόντωση" και το γεγονός της "σκόπιμης διεξαγωγής επιθέσεων εναντίον αμάχου πληθυσμού".

Ο Ισμαήλ Χανίγια σκοτώθηκε στην Τεχεράνη σε επίθεση που αποδίδεται στο Ισραήλ, το οποίο δεν ανέλαβε την ευθύνη γι αυτήν. Η Χαμάς όρισε αντικαταστάτη του τον Γιαχία Σινουάρ.

Το Ιράν και οι σύμμαχοί του απείλησαν να απαντήσουν στη δολοφονία αυτή της 31η Ιουλίου, πυροδοτώντας τους φόβους για μια περιφερειακή ανάφλεξη. Στις 13 Ιουλίου, ένα πλήγμα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προκάλεσε τον θάνατο του Μοχάμεντ Ντέιφ, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Το ΔΠΔ, που έχει την έδρα του στη Χάγη, ιδρύθηκε το 2002 για να διερευνά τα σοβαρότερα εγκλήματα, κυρίως τις γενοκτονίες, τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Το δικαστήριο επέτρεψε σε άλλες χώρες, καθώς και σε νομικούς εμπειρογνώμονες και σε ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να παρουσιάσουν νομικά επιχειρήματα για την υπόθεση αυτή, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η απόφαση των δικαστών.

Τον Αύγουστο, το γραφείο του εισαγγελέα του ΔΠΔ προέτρεψε το διεθνές δικαστήριο να ενεργήσει "κατεπειγόντως", λέγοντας ότι "έχει θεσπιστεί νομικά" ότι το δικαστήριο έχει δικαιοδοσία "στην περίπτωση αυτή".

