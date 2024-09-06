Το Ιράν έχει ήδη προχωρήσει στην παράδοση βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς στη Ρωσία, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η κίνηση αναμένεται να δώσει στη Μόσχα άλλο ένα ισχυρό στρατιωτικό εργαλείο για χρήση στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας ενώ έρχεται παρά τις αυστηρές προειδοποιήσεις της Δύσης προς την Τεχεράνη να μην παρέχει αυτά τα όπλα στη Μόσχα, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Ουάσιγκτον ενημέρωσε τους συμμάχους για την κίνηση του Ιράν τις τελευταίες δύο ημέρες, δήλωσαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι πύραυλοι «τελικά παραδόθηκαν».

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας δεν απάντησε σε άμεσο αίτημα για σχολιασμό. Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από την ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη ή από τη ρωσική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον.

Η Ρωσία έχει ήδη λάβει ιρανικά drones, τα οποία έχει χρησιμοποιήσει στην Ουκρανία. Παράλληλα, χρησιμοποιεί πυρομαχικά και πυραύλους από τη Βόρεια Κορέα για να χτυπήσει την Ουκρανία.

Οι παραδόσεις πυραύλων θα μπορούσαν επίσης να έχουν επιπτώσεις στις ελπίδες της νέας ιρανικής κυβέρνησης να μειώσει τις εντάσεις με τη Δύση. Ο νέος πρόεδρος της χώρας , Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι ελπίζει να βελτιώσει την εγχώρια οικονομία κερδίζοντας την ελάφρυνση των κυρώσεων από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ

Οι στρατιωτικοί δεσμοί του Ιράν με τη Ρωσία επιβλέπονται σε μεγάλο βαθμό από τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Τον Μάρτιο, οι ηγέτες της G7 προειδοποίησαν ότι θα επιβάλουν συντονισμένες κυρώσεις στο Ιράν εάν πραγματοποιήσει τη μεταφορά πυραύλων.

Η αποστολή περιλαμβάνει μερικές εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους. Το Ιράν διαθέτει μια ποικιλία τέτοιων όπλων, με βεληνεκές που εκτείνεται μέχρι περίπου 500 μίλια.

«Αυτό δεν είναι το τέλος», δήλωσε ανώτερος Eυρωπαίος αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι το Ιράν αναμένεται να διατηρήσει τη ροή όπλων στη Ρωσία.



Πηγή: skai.gr

