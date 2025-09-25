Πανεπιστήμιο... McDonald's στην Κίνα, εκπαιδεύει χιλιάδες «ταλέντα» κάθε χρόνο 

Επένδυση άνω των 400 εκατομμυρίων γιουάν (περίπου 47,72 εκατομμυρίων ευρώ) στην εκπαίδευση ταλέντων μέσα στην επόμενη τριετία, ανακοίνωσε η McDonald's China, με το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στον εκσυγχρονισμό του Hamburger University στη Σανγκάη.

Η πρωτοβουλία έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό του αναφερόμενου πανεπιστημίου σε τρεις διαστάσεις, για μία «πιο έξυπνη, πιο ανοιχτή και πιο ολιστική ανάπτυξη», ώστε να οργανωθεί ένα σύστημα καλλιέργειας ταλέντων για τα εστιατόρια της αλυσίδας, στην ψηφιακή εποχή.

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Hamburger παρακολουθούν μαθήματα σχετικά με τη λειτουργία εστιατορίων, τις ηγετικές δεξιότητες, την εξυπηρέτηση πελατών, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες.

Η ανακοίνωση για την επένδυση συμπίπτει με την 15η επέτειο του πανεπιστημίου McDonald's Hamburger University China, το οποίο ιδρύθηκε το 2010, ως το 7ο παγκόσμιο κέντρο εκπαίδευσης της αμερικανικής εταιρίας.

Η έδρα του McDonald's Hamburger University βρίσκεται στο Σικάγο των ΗΠΑ. Σε αυτό φοιτούν κάθε χρόνο περισσότερα από 5.000 άτομα και πάνω από 275.000 έχουν αποφοιτήσει με πτυχίο στην «Χαμπουργερολογία» (Hamburgerology).

Το... παράρτημα της Σαγκάης κατά την τρέχουσα περίοδο εκπαιδεύει περίπου 10.000 συμμετέχοντες ετησίως και υποστηρίζει περίπου 200.000 εργαζόμενους μέσω μιας πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης (e-learning).

Αλλα παραρτήματα έχουν ιδρυθεί επίσης στο Τόκιο, το Λονδίνο, στο Σίδνεϊ, στο Μόναχο, το Σάο Πάολο και τη Μόσχα.

Συνολικά, το 40% της παγκόσμιας ηγεσίας των McDonald's έχει φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο Hamburger.

