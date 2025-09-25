Αντιμέτωπος με τη γαλλική δικαιοσύνη είναι ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος κατηγορείται ότι το 2007, στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας, έλαβε παράνομη χρηματοδότηση από το τότε καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη.

Οι δικαστές θα εκδώσουν την ετυμηγορία τους για το μεγαλύτερο σκάνδαλο χρηματοδότησης πολιτικών στη σύγχρονη γαλλική ιστορία σήμερα, Πέμπτη.

Ο εισαγγελέας έχει προτείνει ποινή φυλάκισης 7 ετών για τον Σαρκοζί, ο οποίος δικάστηκε μαζί με 12 άλλα άτομα – μεταξύ των οποίων τρεις πρώην υπουργοί – με την κατηγορία της εγκληματικής συνωμοσίας για τη λήψη χρημάτων από έναν ξένο δικτάτορα. Ο πρώην πρόεδρος, καθώς και οι άλλοι κατηγορούμενοι, αρνούνται τις κατηγορίες.

Στη διάρκεια της τρίμηνης δίκης στο Παρίσι, ειπώθηκε πως μεσάζοντες φέρεται να παρέδωσαν βαλίτσες γεμάτες μετρητά σε υπουργικά κτίρια, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν παράνομα την προεκλογική εκστρατεία του Σαρκοζί το 2007, η οποία ήταν επιτυχής.

Σε αντάλλαγμα για τα χρήματα, σύμφωνα με το δικαστήριο, το καθεστώς της Λιβύης ζήτησε διπλωματικές, νομικές και επιχειρηματικές χάρες. Φαίνεται πως ο Σαρκοζί θα αποκαθιστούσε τη διεθνή εικόνα του Καντάφι, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Ο αυταρχικός ηγέτης της Λιβύης, η βίαιη 41ετής διακυβέρνηση του οποίου χαρακτηρίστηκε από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είχε απομονωθεί διεθνώς λόγω της σύνδεσης του καθεστώτος του με την τρομοκρατία.

Το 2007, ο νεοεκλεγείς Σαρκοζί υποδέχτηκε τον Καντάφι στο Παρίσι. Ήταν μάλιστα ο πρώτος δυτικός ηγέτης που τον υποδέχτηκε σε επίσημη επίσκεψη από τη δεκαετία του 1980, όταν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είχαν παγώσει.

Ένα από τα πρόσωπα που είχε «κάψει» τον Σαρκοζί ήταν ο Λιβανογάλλος επιχειρηματίας Ζιάντ Τακιεντίν, ο οποίος είχε δηλώσει το 2016 σε συνέντευξή του στον ερευνητικό ιστότοπο Mediapart ότι είχε βοηθήσει στη μεταφορά των βαλιτσών με μετρητά από τον Καντάφι στο περιβάλλον του Σαρκοζί. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, επρόκειτο για 50 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ο επιχειρηματίας πέθανε ξαφνικά στη Βηρυτό λίγες μέρες πριν, σύμφωνα με τον Guardian.

Μια ανώνυμη πηγή από την οικογένεια δήλωσε στο Agence France-Presse ότι ο Τακιεντίν βρισκόταν στη φυλακή του Λιβάνου λόγω οικονομικής διαμάχης και πέθανε στο νοσοκομείο μετά από καρδιακή προσβολή.

Ο Τακιεντίν ήταν ένας από τους κατηγορούμενους στην υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί, αλλά εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης εναντίον του και δικάστηκε ερήμην, καθώς είχε καταφύγει στη γενέτειρά του, τον Λίβανο, ο οποίος δεν εκδίδει τους πολίτες του.

Το 2020, ο Τακιεντίν ανακάλεσε την ενοχοποιητική του κατάθεση σχετικά με τη μεταφορά βαλιτσών με μετρητά, ωστόσο λίγο αργότερα ανασκεύασε.

Ο Σαρκοζί και η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι, καθώς και αρκετοί ακόμη, τέθηκαν υπό επίσημη έρευνα με την υποψία ότι άσκησαν πίεση στον μάρτυρα να ανακαλέσει. Όλοι τους αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

