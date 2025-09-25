Για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα περάσει την πόρτα του Λευκού Οίκου στις 6 το απόγευμα για συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία όμως θα γίνει χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων.

Στο τραπέζι αναμένεται να μπουν, σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα των F-35, για το οποίο ο Ερντογάν ελπίζει να πάρει μια υπόσχεση ότι θα συνεχιστούν οι συζητήσεις.

Αναμένεται επίσης ότι ο Τραμπ θα θέσει στον Ερντογάν το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Θα συζητηθούν ακόμη οι σχέσεις με τη Ρωσία, ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα, η Ανατολική Μεσόγειος, η Συρία και η αμυντική βιομηχανία.

Σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, υπάρχει και το σενάριο η Τουρκία να μην πάρει F-16 και να αγοράσει μόνο κινητήρες για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΑΝ.

Η εφημερίδα Hurriyet αναφέρει σήμερα πως για να πάρει η Τουρκία τα F-35 δεν αρκεί να συμφωνήσει μόνο ο Τραμπ, αλλά να κινητοποιηθεί το Κογκρέσο.

Ερντογάν: Η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση

«Η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, είναι αντιστασιακή οργάνωση» επανέλαβε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνέντευξη στο Fox News προσθέτοντας ότι «δεν έχουν όπλα, αντιστέκονται με όσα διαθέτουν».

Μπρετ Μπάιερ, δημοσιογράφος: Θεωρείτε τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση;

Ερντογάν: «Όταν πριν από 20 χρόνια είχα ταξιδέψει στις ΗΠΑ, και τότε μου είχαν κάνει αυτή την ερώτηση. Και τότε είχα δηλώσει, τη Χαμάς δεν την βλέπω ως τρομοκρατική οργάνωση, αντιθέτως την βλέπω ως αντιστασιακή οργάνωση. Η Χαμάς δεν έχει ούτε τα όπλα, ούτε τις δυνατότητες. Τώρα εκείνοι (Χαμάς) επιχειρούν να αμυνθούν με όσα διαθέτουν. Προσπαθούν να αμυνθούν με αυτή την αντιστασιακή οργάνωση».

Τα σενάρια για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Ανοιχτά μέτωπα μεταξύ των δύο χωρών το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το casus belli, οι έρευνες της Chevron και το πρόγραμμα SAFE.

Από τα ήρεμα νερά στα θολά νερά και οι έρευνες της Chevron.

Συνάντηση Ερντογάν - Μακρόν γα τις σχέσεις Γαλλίας - Τουρκίας και τη Γάζα

Πολύ συζητήθηκε ο διάλογος που είχε ο Ερντογάν με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο διάλογος που είχαν:

Μακρόν: Κύριε πρόεδρε πως είσαι;

Ερντογάν: Kαλά, εσύ;

Μακρόν: Καλά

Ερντογάν: Μου λέει πως είναι καλά. Άρα υπάρχουν και στιγμές που είναι καλά.

Μακρόν: Ναι σε ευχαριστώ...

Ερντογάν: Εντάξει... ευχαριστώ

Μακρόν: Μήπως θέλετε λίγο καφέ;

Ερντογάν: Νερό!

Erdoğan: Nasılsın?

Macron: İyiyim.

Erdoğan: İyiymiş, iyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki.



