Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την επιβολή ταξιδιωτικής απαγόρευσης και παγώματος περιουσιακών στοιχείων στον πρύτανη κορυφαίου πανεπιστημίου της Μόσχας.

Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, ο Νικίτα Ανίσιμοφ, πρύτανης της Ανώτερης Σχολής Οικονομικών του Εθνικού Ερευνητικού Πανεπιστημίου, τέθηκε στο στόχαστρο των μέτρων επειδή νωρίτερα φέτος ξεκίνησε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με αντικείμενο τον τρόπο παράκαμψης των κυρώσεων της ΕΕ.

Οι κυρώσεις κατά του Ανίσιμοφ εντάσσονται στο 19ο πακέτο μέτρων που έχει υιοθετήσει η ΕΕ κατά της Μόσχας, ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Πηγή: skai.gr

