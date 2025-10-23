Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Όρμπαν: Απέρριψε εκ νέου την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ - «Εδώ και καιρό δεν είναι κυρίαρχο κράτος»

O Όρμπαν τόνισε ότι η χώρα του θα παραμείνει εκτός του πολέμου, ενώ υπογράμμισε ότι «η Ουγγαρία είναι η μόνη χώρα όπου μπορεί να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία»

Orban

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, απέρριψε εκ νέου την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι η Βουδαπέστη επιθυμεί μια στρατηγική εταιρική σχέση με το Κίεβο, αλλά όχι πλήρη συμμετοχή.

O Όρμπαν τόνισε ότι η χώρα του θα παραμείνει εκτός του πολέμου, ενώ υπογράμμισε ότι «η Ουγγαρία είναι η μόνη χώρα όπου μπορεί να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία», προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να διαδραματίσει ρόλο


Ο Ούγγρος πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι η Ουκρανία εδώ και καιρό δεν είναι κυρίαρχο κράτος.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΕΕ Ουγγαρία Βίκτορ Ορμπάν Πόλεμος στην Ουκρανία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark