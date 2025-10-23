Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, απέρριψε εκ νέου την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι η Βουδαπέστη επιθυμεί μια στρατηγική εταιρική σχέση με το Κίεβο, αλλά όχι πλήρη συμμετοχή.
O Όρμπαν τόνισε ότι η χώρα του θα παραμείνει εκτός του πολέμου, ενώ υπογράμμισε ότι «η Ουγγαρία είναι η μόνη χώρα όπου μπορεί να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία», προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να διαδραματίσει ρόλο
Ο Ούγγρος πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι η Ουκρανία εδώ και καιρό δεν είναι κυρίαρχο κράτος.
