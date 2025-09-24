Η τελική εκδήλωση του ευρωπαϊκού έργου ARSINOE (Climate-resilient regions through systemic solutions and innovations) θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025.

Η πρωινή συνεδρία επικεντρώνεται στις μελέτες περίπτωσης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου, προσφέροντας ένα ζωντανό αφηγηματικό ταξίδι με τη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων από τις εμπλεκόμενες περιοχές.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κεντρικές ομιλίες από διακεκριμένα πρόσωπα στον χώρο της πράσινης καινοτομίας και της παγκόσμιας αγροδιατροφικής ασφάλειας, όπως ο Dr. Thomas Ammerl από το Bavarian Research Alliance (Γερμανία) και ο Dr. Karim Ammar από το CIMMYT (Μεξικό). Στη διάρκεια της συνεδρίας, θα παρουσιαστούν αφηγήσεις και παρουσιάσεις από εννέα περιοχές-μελέτες του έργου ARSINOE, μεταξύ των οποίων η Μητροπολιτική Αθήνα, η Σαρδηνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, η Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και οι λίμνες Οχρίδας και Πρέσπας.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί στρογγυλή τράπεζα και συζήτηση με ενδιαφερόμενους φορείς, με επίκεντρο το θέμα “The Way Forward” για τις μελέτες περίπτωσης. Στη συζήτηση θα παρέμβει ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας. Η συνεδρία θα συντονιστεί από μέλη της κοινοπραξίας ARSINOE και θα αναδείξει τη σημασία της πολυφωνίας, της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της συνεργασίας που χαρακτήρισαν το έργο. Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ανοιχτή και πολυδιάστατη συζήτηση για το πώς οι τοπικές πρωτοβουλίες και τα αφηγήματα μπορούν να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Περισσότερες πληροφορίες: www.arsinoe-project.eu

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

